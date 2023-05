Laura Escanes asesta el golpe decisivo a Risto Mejide con Álvaro de Luna como epicentro

El romance entre Laura Escanes y Álvaro de Luna va viento en popa. Nada queda ya de la historia de amor que en su día la influencer protagonizó con Risto Mejide, habiéndose unido en matrimonio y habiendo tenido una hija en común. Ahora, tanto el presentador como la creadora de contenido han tenido oportunidad de rehacer sus vidas por separado, contando en multitud de ocasiones con la opinión de ciertos detractores que consideraron un tanto prematuras sus decisiones a la hora de abrir su corazón de nuevo cuando apenas habían pasado unas semanas de su divorcio.

Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que la joven podría haberse dado cuenta de la ilusión que sentía hacia el cantante estando incluso con el que fuera maestro de ceremonias de las Campanadas de Telecinco. Así lo ha revelado Alberto Oliveras, amigo íntimo del intérprete, a través del podcast The Crew Talks en el que ha acogido como primera invitada a Laura Escanes. Un momento en el que, como no podía ser de otra manera, los dos han hablado largo y tendido sobre el comienzo de uno de los noviazgos más sonados de los últimos tiempos: «Hay un momento en el que mi amigo me dice: ‘Tío, he conocido a esta persona, estoy flipando’», comenzaba explicando el presentador para después entrar en detalles sobre los valores comunes que han hecho que Laura y Álvaro formen uno de los tándem más consolidados del panorama nacional: «Laura es una persona muy sensible, ella vive todo con mucha intensidad. Eso está muy guay, a veces no tan guay. Mi amigo es igual y hay una mezcla fascinante», pronunciaba, visiblemente contento por tan buena conexión.

Una vez la conversación entre ellos iba avanzando, Alberto aprovechaba para contextualizar el momento en el que Escanes y de Luna cruzaron miradas por primera vez. Una situación que tenía lugar en unos galardones, concretamente en los Premios Cadena Dial que se celebraban durante el pasado mes de septiembre en Tenerife, siendo este el escenario perfecto para este incipiente amor. Sin embargo, la ex de Risto prefería no entrar en detalles ya que admitía haberse conocido con su novio «en un momento que no era bueno»: «Era un follón y había muchas barreras que impedían que fuera de una manera natural, más pausada (…) Tú y yo teníamos conversaciones sobre cómo gestionar ciertas cosas», recordaba la catalana sin poder borrar la sonrisa de su rostro y demostrando estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida a nivel sentimental, dando portazo definitivo a su pasado con Mejide para centrarse plenamente en su felicidad, ahora marcada por la compañía del artista. Tanto es así, que ambos ya no se esconden y pasean su amor con total normalidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, contando con un ejército de fans que consideran su unión cuanto menos idílica.