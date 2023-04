El inesperado percance físico que ha empañado la ‘luna de miel’ de Belén Esteban en Tenerife

Hay para quienes la Semana Santa se ha alargado o incluso pospuesto. Este es el caso de Belén Esteban, que aprovechaba los últimos días para viajar junto a su esposo hasta una provincia del suroeste de Tenerife para exprimir al máximo el clima característico de esta zona por estas fechas, basado en temperaturas altas y un sol espléndido. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar es que su escapada romántica se truncaría a consecuencia de un problema físico que ha reflejado hoy en sus redes sociales.

Compartiendo con su millón de seguidores en Instagram un carrusel de imágenes de lo más divertido, la colaboradora de Sálvame ha dejado entrever que sus vacaciones no han sido en absoluto de color de rosa a consecuencia de la fractura de un dedo de su pie, concretamente de la pierna de la que se rompía la tibia y el peroné hace un año en pleno directo: «Unos días de descanso en Alcalá (Tenerife) no os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita pero estoy feliz, hoy nos vemos en @salvameoficial», escribía en la plataforma mencionada, dejando así a sus fans visiblemente preocupados pese a sus muchos intentos de quitar hierro al asunto y aparentar normalidad.

Sea como fuere, lo cierto es que hoy Belén no ha tenido problema alguno en dejarse ver en el plató del programa de las tardes de Telecinco, en el que ha hablado largo y tendido sobre el asunto al desvelar que fue cuando se disponía a salir de la piscina cuando se dio un golpe que provocaba la fractura en cuestión: «He ido a mi médico, me lo ha unido al de al lado porque no tiene solución», aseguraba, alegando además que «está perfecta» pese a haber afrontado dos fracturas en la misma zona y en apenas doce meses, aunque eso sí, la primera mucho más grave para ella y más sonada a nivel mediático.

Y es que, podría decirse que el 2022 no fue un año en absoluto sencillo para la ex de Jesulín de Ubrique. Era en el mes de abril cuando Esteban se disponía a hacer una prueba física en Sálvame que terminaba con una aparatosa caída al suelo por la que los servicios médicos intervinieron de urgencia. De este modo, unos días más tarde pudo saberse que Belén tenía que ser intervenida quirúrgicamente de la zona de la tibia y peroné, viéndose obligada a guardar reposo durante varios meses hasta que finalmente pudiera volver a caminar con normalidad. Algo que parece haber logrado con mucho esfuerzo y paciencia, y que ahora se ha truncado a consecuencia de esta fractura en uno de los dedos de ese mismo pie que, sin embargo, la propia colaboradora no se ha tomado tan mal como su lesión anterior.