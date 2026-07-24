Hasta 200 agentes habrá en la segunda mayor comisaría de la Policía Local de Palma del polígono de Son Castelló, que se ubicará en las instalaciones del antiguo parque de bomberos de la capital balear.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha firmado ya el contrato de arrendamiento del antiguo parque de bomberos de Son Castelló, un inmueble propiedad de la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA), que será rehabilitado y adecuado para convertirse en una nueva comisaría de la Policía Local.

El primer edil ha destacado que la firma del contrato supone «un nuevo paso en la apuesta de este equipo de gobierno por mejorar la seguridad ciudadana y reforzar la Policía Local”, y ha agradecido especialmente a ASIMA y a su presidente “su colaboración y compromiso con este proyecto».

ASIMA asumirá íntegramente el coste de las obras de adecuación del inmueble, con una inversión inicial estimada en aproximadamente 976.000 euros. La actuación contempla una reforma prácticamente integral del edificio, con una redistribución completa de los espacios, la renovación de las instalaciones y la mejora de las condiciones de trabajo de los agentes.

La futura comisaría ocupará principalmente las plantas primera y segunda del antiguo parque de bomberos. La intervención también contempla actuaciones en la planta baja, que se estructurará alrededor del núcleo de comunicación vertical, formado por la escalera y un nuevo ascensor.

El inmueble contará, además, con una zona exterior de aparcamiento de aproximadamente 287 metros cuadrados para vehículos policiales, así como con cuatro plazas señalizadas para vehículos policiales tipo turismo.

La primera planta estará destinada principalmente a la actividad operativa de los agentes e incluirá aproximadamente 205 taquillas, vestuarios, baños y duchas, armero, una sala de briefing con capacidad para 24 personas, office, almacén y cuarto de limpieza.

La segunda planta acogerá principalmente las dependencias administrativas y de gestión, con una oficina diáfana, una sala de juntas, una sala técnica, un espacio destinado a las telecomunicaciones y los correspondientes servicios.

El proyecto contempla también la renovación de los baños, la reforma de la fachada, la sustitución de puertas y ventanas, la renovación de los falsos techos, la pintura integral, la recuperación de los pavimentos existentes y la mejora de la escalera interior.

En conjunto, las instalaciones estarán preparadas para acoger entre 150 y 200 agentes, dando respuesta al crecimiento experimentado por la plantilla de la Policía Local en los últimos meses.

En este sentido, el alcalde ha recordado que durante 2026 está prevista la incorporación de aproximadamente 170 nuevos agentes y que en 2027 se incorporarán otros 50 efectivos.

De esta forma, el compromiso inicial de incorporar 300 nuevos policías durante la legislatura no solo se cumplirá, sino que se superará, con una previsión de alcanzar los 325 nuevos agentes en 2027.