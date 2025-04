El motivo surrealista por el que el CSD da la razón al Barcelona en el ‘caso Olmo’

El Consejo Superior de Deportes (CSD) no tenía argumentos sólidos para estimar el recurso del Barcelona sobre las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, pero han accedido a darles la razón y permitir que éstas se mantengan hasta el 30 de junio. Para ello se han agarrado a un motivo surrealista: la «incompetencia» del Convenio de Coordinación RFEF-Liga para negar las licencias de los futbolistas. Según el órgano dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, no se trata del «órgano legitimado para tomar las decisiones» a la hora de «no conceder el visado previo ni la licencia definitiva» para ambos jugadores.

Mientras que la Liga y la RFEF defienden que fueron ellos quienes tomaron la decisión, en base a sus respectivos reglamentos, y que esta Comisión de Seguimiento únicamente ratificó lo adoptado por los dos «órganos competentes», el CSD les lleva la contraria. La institución que dirige el socialista Rodríguez Uribes apunta que esta Comisión «acordó de forma expresa ‘no conceder el visado previo ni la licencia definitiva solicitada por el FC Barcelona para los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor’».

El CSD no entra a valorar los reglamentos en los que se basaron Liga y Federación para negar la prórroga de la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor hasta el final de temporada. No puede. No tienen argumentos sólidos y válidos para tumbarlos. Por ello, se agarran a una presunta incompetencia de un órgano de coordinación que está formado por representantes de ambas instituciones, que lo único que hizo fue ratificar la decisión que tomaron independientemente cada uno de ellos en base a sus respectivas normativas.

«Se ha constatado de un modo evidente e incontrovertido a lo largo de este procedimiento, y tras atender las alegaciones de las partes, la incompetencia de la Comisión de Seguimiento para decidir acerca del visado previo, así como de la licencia solicitada por el FC Barcelona», señala el CSD en su escrito. De esta forma, el órgano gubernamental ha señalado que ese acuerdo «es nulo de pleno derecho».

La cuestión de fondo en este caso no era la ratificación de ese acuerdo por parte de la Comisión formada por RFEF y Liga, sino los motivos que llevan a la Liga a negar su inscripción más allá del 31 de diciembre. Sin embargo, el CSD no entra a valorar los motivos que llevaron a la patronal a tomar esa decisión. «Este recurso no trata sobre el control económico que la Liga realiza a sus clubes asociados», señalan.

El CSD se pliega ante el Barça por la inscripción de Olmo

Cabe recordar que, a 31 de diciembre de 2024, el Barça no tenía capacidad para poder prorrogar la inscripción de sus dos jugadores hasta junio. Por tanto, la Liga lo rechazó. Eso llevó a que la RFEF diese de baja sus licencias y se impidiera expedir unas nuevas, puesto que un jugador no puede ser dado de alta en dos ocasiones por un club dos veces en una misma temporada. Sin ficha, ninguno podía jugar con el Barcelona, ni tampoco ser seleccionables por sus selecciones nacionales, en este caso, España.

Aunque días después el Barça sí que logró que la Liga validara esa palanca que les permitiría inscribir a Olmo y Víctor, ya era tarde. Pese a ello, el CSD les concedió una cautelar con carácter de urgencia y, ahora, sin entrar a valorar el fondo del asunto, utilizan una cuestión surrealista para prorrogarla hasta junio.