El Gobierno de Sánchez vuelve a ser la única vía que le queda al Barcelona para inscribir a Dani Olmo

El revés de la Liga al Barcelona por la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor vuelve a dejar sólo una vía al club para evitar el ridículo: la intervención del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de que el CSD –que depende directamente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes– les concediera medidas cautelarísimas para mantener su inscripción, a la espera de tomar una decisión definitiva a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo; una vez que la Liga ha invalidado la palanca de los palcos VIP del Camp Nou, la injerencia del Gobierno vuelve a presentarse como la única vía de escape que le queda al club para poder mantener a su jugador inscrito.

El Ejecutivo deberá acudir al rescate del Barça, en lo que sería una decisión sin precedentes e insostenible en el apartado argumental, para que Dani Olmo pueda seguir jugando hasta final de temporada con el conjunto azulgrana, así como con la Selección. Reglamento en mano, la inscripción del futbolista y la de Pau Víctor deberá ser invalidada, puesto que no se ajusta a la normativa del fair play financiero de la patronal y, por tanto, no se podrá tramitar el alta de sus fichas federativas. Sólo un nuevo favor del organismo que dirige el socialista José Manuel Rodríguez Uribes permitirá que ambos puedan seguir jugando.

La Liga ha sido clara. A raíz de que la propia auditora de las cuentas del Barcelona no contabilice la venta de los palcos VIP como ingresos del club para este ejercicio, la patronal tampoco lo hará. Esto impide que el club tenga capacidad para realizar inscripciones. Ni antes del 3 de enero, cuando el club presentó las supuestas garantías, ni después. Por tanto, ni a día de hoy, ni cuando se presentaron las alegaciones correspondientes ante el CSD, el club tiene capacidad para mantener la inscripción de sus dos futbolistas.

Este hecho pone directamente el foco en el Gobierno sanchista. Será el organismo dependiente directamente del ministerio que dirige Pilar Alegría quien tenga que decidir sobre si Olmo y Pau Víctor pueden seguir inscritos. Y lo cierto es que no hay argumentos para hacerlo, puesto que incumplen totalmente el reglamento de la Liga de Tebas.

Sin embargo, ya se pronunciaron en favor del Barcelona de manera urgente el pasado 8 de enero con el fin de evitar un posible perjuicio tanto al conjunto culé como a los dos futbolistas. Todo, a la espera de estudiar en profundidad el caso y emitir un veredicto definitivo con un plazo máximo de tres meses. Será, por tanto, antes del 8 de abril cuando deberán fallar sobre el asunto, manteniendo la inscripción de los jugadores y favoreciendo los intereses del Barça, en contra de los del resto de clubes, o ajustándose a los parámetros de la Liga y, por tanto, denegando sus altas.

Dani Olmo, en manos del Gobierno

Aunque el caso parece bastante claro, atendiendo al reglamento vigente de la Liga y también al de la RFEF, no hay que descartar que el CSD falle en favor del Barcelona otra vez, como ya hizo en enero. La normativa de la Federación estima que un jugador no puede ser inscrito dos veces por un mismo club en la misma temporada y las altas de Olmo y Víctor sólo tenían validez hasta el 31 de diciembre. En ese momento –y también a partir del 3 de enero– el club no tenía capacidad en su fair play financiero para poder prorrogar la inscripción de los dos jugadores.

Pese a ello, el CSD se plegó a los intereses blaugranas. Además, según ha revelado la Liga en su comunicado, el organismo se negó hasta en dos ocasiones a realizar un informe de control específico al Barcelona por los auditores que designara el propio organismo designara, como así se recoge en la Ley del Deporte aprobada por el propio Gobierno. Algo que deja entrever que la injerencia política, en este caso, puede ser favorable a los de Laporta.