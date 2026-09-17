Zara recupera las faldas de los años 20 que van a arrasar este otoño: midi, con vuelo y modernas que elevan cualquier look

Las faldas inspiradas en los años 20 vuelven esta temporada para recuperar una de las estéticas más reconocibles de aquella década. Siluetas con movimiento, detalles ornamentales, cortes por debajo o por encima de la rodilla y acabados que aportan dinamismo vuelven a ocupar un lugar destacado en las propuestas de moda. Zara se suma a esta tendencia con diseños que reinterpretan algunos de sus códigos más característicos desde una mirada actual.

Entre ellos destacan la falda asimétrica de ZW Collection y la falda mini de lino con flecos, dos alternativas diferentes que comparten el protagonismo de los detalles y la intención de transformar un estilismo sencillo en uno mucho más especial. La estética de los años 20 vuelve porque combina sofisticación y libertad, dos conceptos que continúan marcando las tendencias actuales. Durante aquella década, la moda femenina experimentó una importante transformación: las prendas comenzaron a incorporar siluetas más sueltas, largos más cortos y elementos decorativos que acompañaban el movimiento.

Cómo son las faldas de los años 20 que vuelven

Los flecos, en particular, se convirtieron en uno de los grandes símbolos de la época gracias a su efecto dinámico al caminar. Hoy, estos recursos aparecen reinterpretados en prendas fáciles de incorporar al armario cotidiano.

Las faldas de Zara recuperan esa inspiración sin necesidad de construir un look completamente retro.

Falda asimétrica ZW Collection

La falda asimétrica de ZW Collection, disponible por 39,95 euros, es una de las propuestas de Zara que recupera el espíritu de las décadas pasadas a través de una silueta actual.

Es una alternativa para incorporar la tendencia sin necesidad de renovar por completo el armario.

Entre sus principales características destacan:

Tiro medio: su cintura se sitúa en una posición intermedia, lo que facilita combinarla con diferentes tipos de prendas superiores.

Diseño asimétrico: el corte irregular del bajo aporta movimiento y rompe con la estructura clásica de una falda recta.

Bajo evasé: el acabado en línea evasé proporciona una silueta ligeramente abierta que favorece el movimiento de la prenda.

Tejido con lyocell: está confeccionada en una hilatura que combina lyocell y poliéster, una composición pensada para conseguir una caída fluida.

Forro interior a tono: incorpora un forro en el mismo tono para completar el acabado de la prenda.

Cierre oculto: dispone de una cremallera lateral oculta en la costura, que mantiene una apariencia limpia y minimalista.

Composición: tanto el exterior como el forro están elaborados con un 78 % de lyocell y un 22 % de poliéster.

Ideas de looks con la falda asimétrica de los años 20 de Zara

Look casual: camiseta blanca básica, zapatillas deportivas, bolso bandolera y gafas de sol.

Look de oficina: camisa blanca, americana estructurada, zapatos slingback y bolso de mano.

Look elegante: top satinado, sandalias de tacón fino, clutch y pendientes largos.

Look con inspiración años 20: blusa de mangas fluidas, bailarinas, bolso pequeño y accesorios llamativos.

Look de entretiempo: jersey fino de cuello alto, botines de tacón bajo y bolso de hombro.

Look minimalista: top ajustado en un tono neutro, zapatos planos y joyería sencilla

Con camisa denim: camisa vaquera, sandalias planas y bolso de hombro para un estilismo casual.

Falda mini de lino con flecos

Los flecos son uno de los recursos decorativos que más rápidamente remiten a la estética de los años 20. Zara los incorpora en esta falda mini de lino, disponible por 49,95 euros, una propuesta que combina el efecto dinámico de este acabado con un tejido de inspiración natural.

Estas son sus características principales:

Tiro bajo: la cintura se sitúa por debajo de la línea natural de la cintura, aportando una estética más relajada y contemporánea.

Diseño midi: el largo corto convierte a la falda en una prenda especialmente indicada para looks informales o de noche.

Flecos a tono: el bajo incorpora una aplicación de flecos combinados en el mismo tono que la falda, un detalle que aporta movimiento.

Cierre lateral oculto: incorpora cremallera y gancho metálico ocultos para mantener un acabado discreto.

Mezcla de viscosa y lino: el tejido principal está compuesto por un 78% de viscosa y un 22% de lino.

Composición:

Forro: cuenta con un forro interior elaborado en 100% poliéster.

Adornos: los flecos están confeccionados en 100% poliéster.

Ideas de looks con la falda midi de lino con flecos