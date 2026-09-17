Bombazo entre los seguidores de MasterChef, el talent de cocina más visto en todo el planeta. Mientras La 1 está emitiendo en estos momentos su versión Celebrity Legends (en la que está dando una segunda oportunidad a algunos concursantes), su versión infantil ha anunciado cambios muy importantes. Aunque no hubo comunicación oficial por parte de RTVE, parecía que el futuro de MasterChef Junior en La 1 era bastante negro después de años de bajada de audiencias y que en las pasadas Navidades desapareciese de la programación navideña. Ahora, queda confirmado que esta versión dice ‘adiós’ a la televisión pública y salta a las plataformas digitales en busca de una segunda vida.

El anuncio ha llegado durante la tarde del jueves 17 de septiembre, cuando Disney+ ha lanzado en redes sociales la primera promo del concurso culinario. En las imágenes se puede ver como un jurado entrega a varios niños la conocida cuchara de madera, que se entrega en los castings para anunciar que los concursantes pasan a la siguiente fase. En la publicación, desde la plataforma anuncian que la nueva temporada se podrá ver «en exclusiva en Disney+». Para dar más pistas, la compañía ha utilizado a Olaf, uno de sus personajes más queridos gracias a la saga Frozen, para anunciar su cambio de TVE a la plataforma. En una animación se puede ver como el logo del programa cambia el naranja de RTVE por el azul de Disney.

Se espera que el único cambio que se pueda apreciar por los espectadores es este, puesto que en anteriores promociones del programa se ha podido ver a Jordi Cruz y a Pepe Rodríguez animar a participar en el casting, que se celebró antes del verano. Como es habitual, la grabación del programa ha coincidido con las vacaciones escolares, para que ninguno de los pequeños aspirantes tuviera que dejar de asistir a sus clases.

Esta decisión se entiende mejor si recordamos que la última edición de MasterChef Junior firmó una pobre audiencia media de 8.6% de cuota y 708.000 espectadores, datos que no sirven para nada a la actual TVE, que aspira a poder arrebatar algún día el liderato a Antena 3, aunque sigue sin conseguirlo son la ayuda de eventos deportivos grandes como Mundial, Eurocopa o Juegos Olímpicos.

Por otro lado, esta decisión no afecta a las ediciones de adultos y Celebrity, que tendrán asegurada su continuidad en la cadena pública, puesto que siguen siendo uno de sus productos más competitivos en las noches, pese a que acusan un gran desgaste después de más de una década sin descanso.