Natalia Jiménez, influencer y ex participante de ‘MasterChef Junior’, anuncia que padece cáncer

Natalia Jiménez será recordada por los seguidores y espectadores de MasterChef Junior por ser una de las participantes de la cuarta edición del programa infantil de cocina. El espacio es ya un clásico de la Navidad en TVE, donde ella participó hace casi una década, cuando tenía 11 años. Ahora, casi una década después, cuando tiene 20 años, ha recibido un enorme mazazo al descubrir que padece cáncer, enfermedad que le llega después de años de luchar contra la anorexia que sufría siendo una adolescentes y que por fin había conseguido superar para tener una relación normal con la comida.

Mucho ha cambiado la vida de la joven desde que pasase por las cocinas de La 1, ya que ahora mismo es una conocida influencer que acumula cientos de miles de seguidores en las redes sociales. En Instagram supera los 400.000 followers, pero es en TikTok donde supera el millón de personas que siguen su contenido, especialmente público joven. Con ellos comparte su día a día, contenidos de moda y también recetas, recordando su etapa en el concurso de cocina.

Después de lo que parecían unos análisis rutinarios, la joven ha comunicado la mala noticia con un vídeo en el que promete superar este obstáculo que le ha puesto la vida. «Hago este vídeo porque os vais a enterar igualmente. Me han diagnosticado un cáncer. Es un cáncer de sangre. No es de los peores cánceres que se pueden tener. Y todo el mundo me dice que tengo 20 años. Es muy buen pronóstico», comienza diciendo a la cámara.

Aunque esperanzada, no puede reprimir las lágrimas al hablar de lo que está viviendo: «Siento que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer». La joven ha recordado, además, que su vida no ha sido precisamente fácil y que ahora estaba empezando a vivir sin problemas: «Siento que no me lo merezco. Nadie se lo merece. Pero tengo 20 años y me he pasado la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital por la anorexia».

«En el momento en que mejor estaba, más feliz estaba, en el que tenía una relación sana, una buena relación con mi familia… Tengo 20 años, me acababa de comprar mi primer piso. Me viene esto y tengo miedo», asegura muy emocionada, como es lógico.

Precisamente, su temor es volver a revivir una etapa tan mala de su vida que ya comenzaba a superar: «Tengo mucho miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez. De no disfrutar de lo que tengo ahora». Pese a todo, Natalia Jiménez anuncia que no dejará las redes sociales y tratará de seguir creando contenido: «No voy a parar de estar aquí porque siempre me ha encantado esto y ha sido mi escape».

Recuerda, además, que otros enfermos también encontrarán en la red el refugio para olvidarse durante unos momentos de lo que están sufriendo. «Hay momentos en los que no me apetece nada e intentará mostrar la parte positiva. Supongo que habrá gente que está pasando por la misma situación, o incluso peor, y que lo necesita», añade en su vídeo.

El mayor apoyo de Natalia Jiménez en este momento

La ex concursante de MasterChef Junior ha explicado que ya está manos a la obra con los médicos para saber su tratamiento y superarlo todo. «Yo sé que voy a salir de esto, lo tengo muy claro porque mi madre se merece que yo esté con ella. En el momento en el que lo asimile sé que voy a sacar fuerzas de donde sea», ha dicho convencida.