Marruecos convoca a Abde pero el seleccionador le llama «torpe» por ponerse la camiseta de apoyo a Ceuta

Marruecos no castiga a Abde y le convoca para los partidos que tiene en el próximo parón de selecciones, que comienza la semana que viene. El jugador del Betis está en la lista que ha oficializado este jueves Mohamed Ouahbi, el seleccionador marroquí, que ha defendido a Abde, aunque con alguna ligera crítica.

Entre otras cosas, Ouahbi ha llamado «torpe» a Abde. «Fue pura torpeza», ha dicho el seleccionador de Marruecos sobre que el jugador del Betis se pusiera la camiseta de apoyo a Ceuta con el mensaje «Todos somos caballas», un hecho que le hizo recibir cientos de insultos y amenazas en redes sociales.

Abde regresa así con Marruecos, a la que dijo que seguiría representando con «orgullo y sacrificio» a pesar de todos esos ataques. Vuelve porque no estuvo en el Mundial, ya que se lesionó justo antes del torneo y se cayó de la convocatoria del seleccionador Ouahbi.

El entrenador marroquí, si bien le ha llamado «torpe», sí que ha querido defender a Abde en el sentido de su sentimiento por Marruecos: «Nadie puede arrebatarle su amor por Marruecos, ni su compromiso con la selección nacional y con Marruecos».

«Simplemente fue un desliz. Habló al respecto y publicó una breve declaración. Fue pura torpeza», ha dicho el seleccionador marroquí, que lleva un año en el cargo. Marruecos tiene dos partidos confirmados en esta larga ventana de selecciones: ante Gabón en Rabat y contra Lesoto a domicilio.

Ouahbi ha añadido que Abde podía estar «ansioso» por jugar su primer partido tras el Mundial: «Me pongo en su lugar: estaba ansioso por jugar su primer partido desde el Mundial y le dan una camiseta en el vestuario». Además, el entrenador marroquí ha dicho que el asunto para él «está zanjado» y que no quiere hablar más de política, aunque reconoce que «influye en el fútbol».