Javier Morgade se mete en la piel del joven Raphael y revela qué hay detrás del mito: «Una persona humana y normal»

Javier Morgade da vida a Raphael durante sus años de juventud en Aquel, la serie de Netflix que lleva a la pantalla la historia del artista. Su selección no fue casual, ya que fue el propio cantante quien apostó por él para interpretar esta etapa de su vida. Un gesto que, tal y como el actor ha confesado, no olvidará jamás. «Me dio mucha confianza. Una de las premisas de la serie era no hacer un Tu cara me suena, y él me dijo que le gustaba mucho mi trabajo. Me eligió en las pruebas y tenía una confianza plena en que lo iba a hacer bien», comenzaba a decir en la premiere del proyecto audiovisual, celebrada este martes en Madrid.

Aprovechando su intervención con los medios, Javier Morgade también se ha sincerado sobre lo que ha supuesto para él conocer de cerca a Raphael. Y es que, más allá de tener el placer de trabajar con un icono musical de nuestro país, el joven también ha podido conocer lo que hay detrás de su faceta artística. «Conocerle ha sido alucinante. Creo que es algo con lo que nadie sueña. […] Pero detrás del mito hay una persona humana y normal. Cuando alguien se convierte en una estrella de ese calibre, mucha gente da por hecho que automáticamente todo en tu vida es luz, color y felicidad. Y esto no es así. El trabajo de un artista tiene detrás mucha disciplina y constancia. Y descubrir esto y humanizar un personaje es lo más importante que he aprendido», explicaba.

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Por otro lado, Morgade no ha tenido problema en deshacerse en halagos hacia la actitud por la que siempre ha optado Raphael para lidiar con la exposición pública. «Es auténtico y no tiene miedo. Es un artista que ha sido sometido a críticas y a todo. Y ha reaccionado con canciones, con música y mostrándose en el escenario cada vez más grande. Esto deberíamos tenerlo todo. Seríamos mucho más felices, estoy seguro. […] Yo estoy deseando que con los años me dé todo más igual», señalaba.

Sobre cómo ha afrontado esta interpretación, Javier ha confesado que le ha dedicado muchas horas de trabajo. «Cuando se sube al escenario, hace lo que le sale de dentro. Le sale natural. Y para interpretar eso y llegar a ese punto, le dediqué mucho tiempo. Pero estoy orgulloso del resultado, la verdad», concluía.