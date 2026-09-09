Quién es Moisés Laguardia: edad y dinero que ganó el concursante de ‘Pasapalabra’

El regreso de Moisés Laguardia a Pasapalabra ha devuelto a la palestra a uno de los concursantes más recordados de la historia reciente del concurso. Repasamos quién es este riojano que vuelve a intentar conseguir el bote que se le resistió durante su primera etapa. Su regreso coincide con el abandono por motivos personales de Javier Alonso, que era hasta ahora el concursante más veterano del programa después de que Rosa y Manu se marchasen -una vez que la argentina ganó el bote en febrero de 2025-. Recordamos su edad, en qué trabajada, de dónde es y cuánto dinero ganó en su anterior paso por el concurso.

Moisés es natural de Alfaro (La Rioja), tiene 38 años y es contable de profesión, licenciado en Económicas. Presume con orgullo de su pueblo natal, hasta el punto de haber participado en la Quema de los Judas, una de sus fiestas más populares. En su primer día en el concurso ya dejó clara su doble faceta profesional y vocacional: «Trabajo con los números pero me divierto con las palabras». Pese a su exposición mediática, Laguardia es una persona muy reservada con su vida personal, aunque se sabe que le encantan viajar, el mar y la naturaleza.

A la que sí conocimos es a Pilar, su madre, que apareció en varios programas de televisión, siendo una entrevista en Espejo público la que dejó claro que daría mucho juego en televisión si ella quisiera. Como madre es evidente que estaba triste por ver que su hijo no ganó el premio, pero no se cortó a la hora de contárselo a Susanna Griso. «Es que Óscar ya había ganado un bote, es su segundo y este habría sido el primero de mi hijo», así recordó a la audiencia que Díaz ya ganó el premio en ¡Boom!, sin olvidar que también ha participado en Saber y ganar.

¿Cuánto dinero ganó en su anterior paso por ‘Pasapalabra’?

No es la primera vez que Laguardia se sienta en Pasapalabra. Los más seguidores del concurso recordarán que debutó en el año 2014, cuando permaneció nueve programas, y repitió experiencia en ediciones especiales de 2016 y 2017. En estas dos etapas el programa se emitía en Telecinco y era presentado por Christian Gálvez.

Aunque no saltó a la fama, sí que estaba en el radar de la productora, que confió en él para la etapa en Antena 3 después del bote de Rafa Castaño, el segundo más alto de la historia. En ese momento Moisés permaneció 245 programas consecutivos, situándose entre los concursantes con más permanencia en la historia del formato, solo por detrás de nombres como Orestes Barbero o Pablo Díaz.

Pese a esa longevidad, nunca llegó a hacerse con el bote acumulado: en mayo de 2024 tuvo que abandonar el concurso después de que su rival y amigo, Óscar Díaz, se llevara un histórico premio de 1.816.000 euros. Aun así, Laguardia no salió con las manos vacías, ya que logró un acumulado propio de 159.600 euros a lo largo de toda esa etapa. Ahora, en 2026, tendrá la oportunidad de atacar un bote que ya se acerca al millón de euros, aunque esta vez tendrá que luchar por llevárselo con la prueba AlaZ, que sustituye al mítico Rosco.