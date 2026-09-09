La frase de Moisés Laguardia en su regreso a ‘Pasapalabra’ que lo dice todo: «No me esperaba volver»

«Tengo que dar dos noticias, una buena y una mala», así arrancaba Roberto Leal la edición del martes ocho de septiembre de Pasapalabra. La tarde tenía un bombazo apara los espectadores en forma de cambio entre los concursantes. Sin anestesia, anunciaba que Javier Alonso, el hasta ahora más veterano de los concursantes, no volverá al programa y lo hace sin poder despedirse de los televidentes, por lo que su salida ha sido una enorme sorpresa para todos. Su lugar lo ocupa un concursante conocido por todos como Moisés Laguardia, que hasta el año 2024 fue todo un mito del programa, pero que se tuvo que marchar sin poder ganar el bote. Ahora tendrá una segunda oportunidad.

La mala noticia ha sido la marcha de Javier Alonso, que ha decidido no continuar en el concurso «por motivos personales», tal y como explicaba el presentador sevillano. «Después de 138 programas haciéndonos muy felices, se va con 99.600 euros», ha explicado Roberto Leal, que ha querido dejar claro que Javier tiene siempre las puertas abiertas como parte de la familia del programa. Este fan de la ópera llegó después del bote de Rosa Rodríguez el pasado mes de febrero y ha mantenido una enorme lucha contra David, su rival, que se mantiene en el programa. Además del dinero, podrá presumir de ser uno de los primeros en jugar a AlaZ, la prueba que sustituye al mítico Rosco tras la decisión del Tribunal Supremo que obligó a dejar de emitirla en Antena 3, para poder hacerlo en Rueda la letra, recién estrenado en Telecinco.

El regreso de Moisés Laguardia, dos años y medio después

La buena noticia ha llegado con el regreso por sorpresa de Moisés Laguardia vuelve a ocupar el asiento que deja libre Javier, dos años y medio después de que su anterior etapa se cerrara por el bote que conquistó Óscar Díaz. El riojano ha compartido sus primeras sensaciones tras entrar al plató: «Asimilando todo, porque no me esperaba volver, y muy feliz por estar aquí».

Antes de afrontar por primera vez un duelo en AlaZ, reconoció cierta sensación de principiante pese a su veteranía: «A ver si consigo acoplarme a todo lo nuevo», aunque dejó claro su entusiasmo: «Es una experiencia que pensaba que ya no iba a poder vivir».

Moisés se mostró «muy agradecido y muy feliz» ante esta nueva etapa, aunque reconoció que le habría gustado que esta oportunidad llegara de otra forma, con Javier o David llevándose el bote. Sobre su excompañero, tuvo palabras de reconocimiento, puesto que lo describió como «un jugador muy fuerte», el mismo elogio que dedicó a su nuevo rival antes de enfrentarse a él. Con esta vuelta, Laguardia afronta ahora un duelo muy igualado frente a David, que ya supera el centenar de programas, en lo que promete ser un duelo épico para el programa y que hará subir las audiencias.

¿Cuánto dinero ganó Moisés en ‘Pasapalabra’?

Fue el 15 de mayo de 2024 cuando Óscar Díaz se llevó el bote de 1’8 millones de euros. Las reglas de Pasapalabra son claras y tras esta victoria, tanto el ganador como su rival se tienen que marchar. Moisés tuvo que dejar el programa sin bote, pero sí con 162.000 euros acumulados y con el apoyo de los espectadores, que creen que se trata de una regla injusta que debería cambiar.