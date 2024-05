¿Por qué Moisés Laguardia ya no concursa en ‘Pasapalabra’?

Pasapalabra vive a partir de este jueves 16 de mayo un cambio de etapa tras la victoria de Óscar Díaz en la que se ha llevado 1.826.000 euros de premio. El ganador ya no estará en el programa, pero tampoco seguirá concursando Moisés Laguardia, que vuelve a ser víctima de una de las reglas históricas del programa.

Durante 157 tardes han mantenido una lucha que les ha llevado, especialmente al riojano, a tocar con los dedos el premio en varias ocasiones, pero no ha sido hasta el 15 de mayo cuando Díaz ha completado el rosco por completo. Como es habitual, el ganador se marchará y no volverá al programa tras su victoria, pero tampoco lo hará su rival.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antena 3 (@antena3com)

Moisés Laguardia tendrá que cumplir con una de las reglas históricas de Pasapalabra como es que el rival del ganador del bote también se marche, algo que muchos espectadores ya han dejado claro que no es de su agrado. Desde que el programa regresó a Antena 3 han sido Javier Dávila, tras la victoria de Pablo Díaz; Marco Antonio, tras la victoria de Sofía y Orestes Barbero, tras ganar Rafa Castaño, los que han tenido que despedirse.

El de Alfaro termina su estancia en el programa después de 245 tardes luchando por el premio, pero no se irá con las manos vacías. Aunque mucho menos dinero, pero tendrá como premio de consolación los 162.000 euros de dinero acumulado durante su participación de casi un año.

La despedida de Moisés de Pasapalabra

Tras la victoria, el riojano no ha dudado en dar un abrazo al que ha sido su rival todo este tiempo y reconocer con deportividad lo sucedido: «Enhorabuena. Esto consiste en llegar a 25 y al final lo has conseguido. Hay mucho trabajo detrás. Me alegro mucho».

«Una fiesta diaria y casi un año ha durado este sueño, que la verdad que ha sido increíble. Ahora, pues nada, la vida sigue y ya está. Desde luego que esto para mi ha sido una casa, os voy a echar de menos», ha dicho al borde de las lágrimas.

Aunque ha sido una etapa importante en su vida, ha dejado claro que el programa se lo ha tomado como un hobby, ya que tiene su trabajo lejos de la televisión. Ha aprovechado también para dar las gracias a sus padres, amigos y, especialmente, a sus jefes por dejarle acudir a las grabaciones durante este tiempo, que le han obligado estar fuera de su puesto muchos días.

Se trata, como ha dicho Roberto Leal, de «un hasta luego», ya que volverá al programa en especiales y seguro que tendrá una nueva oportunidad para volver a ser concursante y buscar de nuevo el bote. Hay que recordar que Moisés Laguardia ya estuvo en varias etapas mientras el programa se emitió en Telecinco, aunque en ninguna de ellas consiguió llevarse el premio.