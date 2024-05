La madre de Moisés Laguardia impacta a Óscar Díaz con su comentario tras ganar el bote de ‘Pasapalabra’

El espectacular bote entregado el pasado miércoles por Pasapalabra sigue dando mucho que hablar días después. Ha sido el programa Espejo Público el que ha provocado un reencuentro muy especial entre Óscar Díaz y Moisés Laguardia, pero también con Pilar, la madre del riojano, que no se ha mordido la lengua al contar lo que siente tras ver a su hijo irse sin el premio.

El pasado viernes, tras la resaca del programa emitido el miércoles noche en un horario estelar y su entrevista en El Hormiguero, ambos concursantes pudieron hablar con Susana Griso y sus colaboradores, esta vez desde la tranquilidad de su casa. Moisés contó con la compañía de su madre, que demostró su brutal sinceridad ante las cámaras solo unos segundos después de comenzar su charla.

La madre de Moisés recuerda el día que su hijo fue eliminado de Pasapalabra

El ex concursante ha contado que el día que se grabó el programa en el que Óscar ganó el premio decidió no dar la noticia a sus padres hasta que llegaron a casa, ya que fueron a buscarle a la estación de tren y desde allí tenían bastante camino por delante en coche. «Ese día le notaba extraño porque no me contaba ninguna anécdota ni nada. Y no me dijo que había perdido hasta que llegamos a la puerta de la casa», comenzaba.

Preguntados por la razón para guardar el secreto, ella ha sido muy franca: «A ver, es una carretera complicada y bueno si había muerto en el concurso mejor llegar vivos a casa», decía Pilar. Desde ese momento en el plató ya se frotaban las manos ante los grandes momentos que podían vivir gracias a ella, y desde luego se cumplieron los pronósticos.

La madre Moisés cuando explica que su hijo no le quiso decir que había perdido… “A ver es una carretera complicada y bueno si había muerto en el concurso mejor llegar vivos a casa” pic.twitter.com/cBcI1BRMob — TVMASPI (@sebas_maspons) May 17, 2024

Momentos después fue Óscar, ganador del bote de Pasapalabra, el que entró en el programa lleno de felicidad tras lo conseguido. Aunque sin levantar la voz, la madre de Moisés no ha querido dejar de mostrar su desilusión por la derrota de su hijo en el programa: «Es que Óscar ya había ganado un bote, es su segundo y este habría sido el primero de mi hijo», ha dicho recordando que el madrileño ya ganó una gran cantidad de dinero gracias a su paso por ¡Boom! y -algo menos- en Saber y ganar.

Tras salir airoso de la propuesta de Sofía Cristo de regalar 200.000 euros al que ha sido su rival durante tantas tardes contestando con un socorrido Pasapalabra, Óscar ha recibido un zasca por parte de Pilar. Alonso Caparrós ha seguido jugando, esta vez preguntando si invitaría al ganador del premio a cenar a su casa en Nochevieja, por ejemplo.

«Pues no la verdad, yo invito a la familia. No lo conozco personalmente», ha contestado Pilar sin ningún tipo de diplomacia, tanto que Moisés le ha dado un pequeño codazo para pedirle que sea más discreta. Ella, con su brutal sinceridad, ha dicho que al ser en unas fechas tan señaladas no pensaba en hacerlo.

Ante esto, Susanna Griso ha decidido poner orden y destacar que Moisés diese la cara en un día tan complicado para él. «Llevamos varios botes de Pasapalabra -desde que llegó a su nueva etapa en Antena 3- y hasta hoy no recuerdo haber entrevistado al rival (refiriéndose al perdedor)», ha dicho para cortar de la mejor manera posible esta entrevista a tres bandas.