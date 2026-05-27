Rodolfo Sancho: «Silvia es tóxica para mí y para los que la rodean, yo luché para que mi hijo tuviera una buena madre»

Los juzgados de Alcobendas (Madrid) acogieron el pasado abril el juicio contra el actor Rodolfo Sancho acusado de un delito leve de vejaciones a su ex mujer Silvia Bronchalo, del que salió absuelto y del que OKDIARIO ofrece hoy el vídeo en exclusiva.

El actor Rodolfo Sancho desveló en el juicio los episodios más duros de la infancia de su hijo, Daniel Sancho, y explicó por qué solicitó su custodia.

Rodolfo Sancho no fue al juzgado de Alcobendas sólo a defenderse de una denuncia. Fue también a contar una historia. La de un padre que asegura haber dedicado su vida entera a intentar que su hijo tuviera una madre en condiciones y que, según él, no consiguió. Lo hizo con una contundencia que en varios momentos dejó la sala en silencio.

Pese a todo, Rodolfo insistió en que nunca fomentó ese distanciamiento. Al contrario. «Toda mi vida he intentado lo mejor para mi hijo en todos los sentidos». Y fue más lejos: «Miles de veces he aconsejado a mi hijo que, por favor, arreglara su situación con su madre. Porque mi hijo, igual que cualquier persona, necesita y tiene derecho a tener una buena madre».

Reconoció que consideraba a Silvia una persona tóxica: «Sí, la considero tóxica para mí y para cualquier persona que le rodea, incluido para mi hijo. ¿Pero sabe qué pasa? Uno de los deseos que uno tiene como padre, cuando la madre de tu hijo es así, es que en realidad mi hijo tuviera una buena madre. Y al final, como soy buena persona, siempre acabo cayendo en eso, en intentar que arregle sus problemas».