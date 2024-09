La ex mujer de Rodolfo Sancho pudo presentar fuera de plazo su recurso contra el archivo de las denuncias por malos tratos contra el actor. Es uno de los argumentos del escrito de oposición que acaba de presentar la defensa legal de Rodolfo Sancho en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas. En el escrito de 16 páginas presentado ante la autoridad judicial, la defensa del actor recuerda que el 11 de julio se notificó a las partes el archivo de la causa por malos tratos contra Rodolfo y que el 22 de julio el juzgado negó la suspensión del plazo para presentar recurso que había solicitado Silvia Bronchalo. Finalmente, la madre de Daniel Sancho sí presentó días después el recurso para que se reabriera la acusación sobre Rodolfo Sancho.

Además, la defensa de Rodolfo Sancho a cargo del despacho del letrado Marcos García-Montes alega que Silvia Bronchalo está interpretando de forma interesada los hechos y no existe ningún delito de vejaciones en los mensajes que Rodolfo Sancho envió a su ex mujer durante las conversaciones sobre el futuro judicial de su hijo en Tailandia. Una vez más, la defensa de Sancho se remite a las contracciones entre los testigos de esas conversaciones telefónicas y mensajes, contradicciones en las que se basó el auto de archivo de las denuncias por malos tratos y vejaciones.

La defensa de Rodolfo también vuelve a recordar los motivos que expuso la juez para rechazar la denuncia por malos tratos de Silvia Bronchalo, al no dar crédito a unas supuestas amenazas de Daniel Sancho a su madre, en nombre de su padre Rodolfo Sancho. Tras escuchar las grabaciones que aportó Silvia Bronchalo de la conversación no se hallaron pruebas, matiza la defensa de Rodolfo: «no se escuchó al hijo de la declarante hablar en nombre de su padre, ni amenazarle en modo alguno en nombre de este ; lo que sí se evidenció es el tono absolutamente alterado , en un fuerte estado de nervios y enfado, por parte de Doña Silvia Bronchalo, contestando a Don Daniel Sancho en un tono inaceptable».

Respecto a otra testigo que escuchó una nueva discusión de la pareja al negarse Rodolfo Sancho a entregarle el sumario de la causa de Daniel Sancho a su ex mujer, en la que el actor le dijo supuestamente a Silvia Bronchalo: «¿para qué quieres un sumario de 600 páginas en tailandés?, estas pirada, no te enteras de nada», la defensa recuerda que la propia testigo no vio vejaciones en esa conversación, tal y como dijo el auto que archivaba el caso, porque «la testigo manifestó literalmente que, pudiendo estar conforme con lo manifestado supuestamente con el Sr Sancho, las expresiones utilizadas entendía que se utilizaban en el contexto de una gran alteración y estrés por la detención del hijo de ambos en Tailandia».

«Rodolfo me aislaba de Daniel Sancho»

Según Silvia Bronchalo, el motivo de todo es que desde que Daniel Sancho entró en prisión, Rodolfo Sancho ha intentado aislarle de su madre impidiéndole comunicarse abiertamente con Daniel, además de impedirle participar en la estrategia de la defensa de Daniel con la que ella discrepaba abiertamente. Ese era el motivo por el que en las conversaciones entre ambos se producían enfrentamientos en los que Rodolfo la maltrataba verbalmente. Sin embargo, la justicia archivó las denuncias contra Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo recurrió ese archivo provisional.

La madre de Daniel Sancho presentó su recurso a finales del mes de julio. Un escrito de más de treinta páginas en las que vuelve a insistir en las presuntas expresiones vejatorias que Rodolfo Sancho le dedicó a su ex pareja durante las conversaciones que tuvieron en el proceso judicial a su hijo. Esos mensajes, según la defensa de Bronchalo, reflejarían el trato habitual que le dispensaba Rodolfo Sancho a sh ex mujer, y también le acusa, ya sin mensajes por medio, de los delitos de malos tratos psíquicos habituales y coacciones desde hace años.

«Daniel dice que no le llames»

El recurso de Silvia Bronchalo razona que Rodolfo Sancho la aisló de Daniel diciéndole a su hijo que «ella está loca» o que no le convenía su presencia en Tailandia. Según Bronchalo, Rodolfo Sancho le dijo que no debía ir a Tailandia porque toda la familia estaría amenazada de muerte por parte de colombianos relacionados con el fallecido Edwin Arrieta, o diciéndole que Daniel «dice que no le llames», en contra de lo que el hijo le contaba a su madre en sus videollamadas con Daniel y las visitas a prisión.

«O se retractaba o la iba a destruir»

Además, Silvia Bronchalo aporta un dato desconocido. Asegura que poco antes del juicio Daniel la llamó contándole que su padre Rodolfo le había dicho que ella le había denunciado en España por maltrato. En la misma llamada, Daniel le dijo que se retractara públicamente o «la iba a destruir». Según Bronchalo, Daniel estaba detrás de todo y habría «manipulado a su hijo» para destruir su integridad psíquica.

Ahora, Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas, ya ha recibido el escrito de oposición de Rodolfo Sancho y decidirá en breve si reabre el caso por vejaciones y malos tratos contra el actor o confirma el archivo por falta de pruebas y contradicciones entre los testigos de Silvia Bronchalo.