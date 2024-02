Ante las acusaciones de su ex mujer Silvia Bronchalo, Rodolfo Sacho acude a declarar ante el juez admitiendo el delito de vejaciones pero negando rotundamente la acusación de maltrato psicológico. El padre de Daniel Sancho admite haber llamado «bipolar» a su ex pareja en un mensaje de WhatsApp pero niega el resto de mensajes que le atribuyen y pone su teléfono móvil a disposición de la jueza.

Fuentes del caso confirman que la ex mujer de Rodolfo Sancho aportó una captura del mensaje en la que Rodolfo le insultaba, pero revelan que la acusación no ha presentado pruebas del resto de conversaciones por las que acusa al actor de maltrato psicológico. Según el entorno de Silvia Bronchalo, el motivo es que había perdido el teléfono móvil tras el cruce de mensajes que tuvo lugar hace dos meses.

«No es verdad que la maltratara»

La defensa de Rodolfo Sancho por su parte, se presenta a la declaración, ofreciendo el teléfono móvil del actor para que el juzgado lo escudriñe a fondo en un examen pericial y también ha presentado su propio informe técnico que demostraría la inexistencia de esos menajes denigratorios que se atribuyen al actor salvo aquel en el que la llama «bipolar».

Según la defensa esos mensajes no sólo no existen, sino que además se ha denunciado a Rodolfo Sancho sin probar siquiera su existencia. «No es verdad que la maltratara psicológicamente», puntualizan desde la defensa.

El actor esta citado hoy declarar ante la jueza en el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas, en Madrid. Lo hará acusado de un presunto delito de violencia de género después de que su ex mujer, Silvia Bronchalo, denunciara al intérprete de La corona partida o La piel del tambor, por «insultarla y vejarla». Bronchalo acusa a Rodolfo de dirigirse a ella en términos como «pirada», «bipolar», «incapaz» o «del pueblo llano», además de acusarla de que «nuestro hijo tiene traumas por tu culpa».

La abogada de Silvia, Carolina Castro considera los mensajes como un presunto delito de maltrato continuado en el ámbito de la violencia de género al tratarse de su ex pareja, y aseguró, asimismo, que aunque su clienta no quería perjudicar el proceso penal de su hijo, no podía tolerar tales vejaciones y faltas de respeto de las cuales tendría pruebas.

A dos meses del juicio a Daniel Sancho

La denuncia de la ex mujer de Rodolfo Sancho se produce dos meses antes del juicio al que tendrá que enfrentarse el hijo en común de la ex pareja, Daniel Sancho, detenido por la Policía de Tailandia y en prisión provisional por el presunto asesinado y desmembramiento del cirujano colombiano, Edwin Arrieta, en un hotel de la isla de Koh Phangan, en Tailandia.

Es precisamente ésta circunstancia, la inminencia del juicio en el que podría ser condenado a cadena perpetua su hijo, lo que más preocupa en el entorno del actor. Temen que Daniel Sancho sea consciente desde la cárcel en Tailandia de la denuncia contra su padre y pueda afectarle en su preparación de cara al juicio que condicionará el resto de su vida.

No entiende la defensa de Rodolfo Sancho el momento que ha elegido su ex pareja, con la que no hablaba desde hace 15 años hasta que el pasado verano estalló el caso en el que está implicado el hijo de ambos, para denunciarle por un cruce de mensajes que tuvo lugar hace dos meses.

«El presunto delito no prescribe hasta pasados dos años. Y aunque Silvia es perfectamente libre y debe denunciar si cree que ha sido víctima de un delito tan grave como el maltrato, podría haber esperado un par de meses para que este desagradable asunto no interfiera en el futuro de su propio hijo», así se pronuncia Carmen Balfagón, parte del equipo de la defensa de Daniel y Rodolfo Sancho.

Será en el mes de abril cuando Daniel Sancho se siente en el banquillo acusado del asesinato, desmenbramiento y robo de la documentación de su amigo el cirujano colombiano Edwin Arrieta.