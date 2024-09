Silvia Bronchalo segura que «Rodolfo Sancho me decía que no debía ir a Tailandia a ver a Daniel porque toda la familia estarı́a amenazada de muerte por parte de colombianos relacionados con el fallecido Edwin Arrieta». También, insiste, Rodolfo Sancho le decía a su hijo que ella «estaba loca» e insistía en que Daniel no quería que Silvia llamara a su hijo mientras esperaba encerrado en la cárcel el juicio por el asesinato de Edwin. Rodolfo, según la recurrente, intentó aislarla de su hijo Daniel y la insultaba y vejaba durante las conversaciones telefónicas en los meses previos al juicio.

Todas estas afirmaciones están incluidas en el recurso que ha presentado Silvia Bronchalo contra el auto que archivó antes del verano su denuncia contra Rodolfo Sancho. En este nuevo recurso, Silvia Bronchalo insiste en sentar en el banquillo a Rodolfo Sancho para que le juzguen por los supuestos delitos de maltrato psíquico habitual, vejaciones, injurias y coacciones. Delitos que habría cometido durante las conversaciones entre ambos antes del juicio a su hijo.

La madre de Daniel Sancho ha recurrido el auto que archivó su denuncia por falta de indicios y contradicciones entre los testigos. Silvia Bronchalo ha recurrido porque cree que el auto se basa en argumentos irracionales y acusa a la juez de ignorar a los testigos, excederse en sus cometidos y «obstinarse en exculpar a Rodolfo Sancho».

La madre de Daniel Sancho presentó su recurso a finales del mes de julio, un escrito de más de treinta páginas en las que vuelve a referir las presuntas expresiones vejatorias que Rodolfo Sancho le dedicó a su ex pareja durante las conversaciones que tuvieron en el proceso judicial a su hijo. Esos mensajes, según la defensa de Bronchalo, constituyen un delito leve de vejaciones pero como hizo en su denuncia rechazada por la juez, Silvia Bronchalo insiste en que ese era el trato habitual que le dispensaba Rodolfo Sancho y también le acusa, ya sin mensajes por medio, de los delitos de malos tratos psíquicos habituales y coacciones.

Según el recurso de Silvia Bronchalo, desde que Daniel Sancho entró en prisión, Rodolfo Sancho ha intentado aislarle de su madre impidiéndole comunicarse abiertamente con Daniel como participar en la estrategia de la defensa de Daniel con la que ella discrepaba abiertamente.

«Daniel dice que no le llames»

El recurso de Silvia Bronchalo razona que Rodolfo Sancho la aisló de Daniel diciéndole a su hijo que «ella está loca» o que no le convenía su presencia en Tailandia. Según Bronchalo, Rodolfo Sancho le dijo que no debía ir a Tailandia porque toda la familia estaría amenazada de muerte por parte de colombianos relacionados con el fallecido Edwin Arrieta, o diciéndole que Daniel «dice que no le llames», en contra de lo que el hijo le contaba a su madre en sus videollamadas con Daniel y las visitas a prisión.

La denuncia original incluía la acusación contra Rodolfo Sancho por maltrato psíquico habitual por supuestamente insultar a Silvia Bronchalo con las expresiones: «pirada», «eres una incapaz», «barriobajera» o «nuestro hijo tiene traumas por tu culpa».

«O se retractaba o la iba a destruir»

Además, Silvia Bronchalo aporta un dato desconocido. Asegura que poco antes del juicio Daniel la llamó contándole que su padre Rodolfo le había dicho que ella le había denunciado en España por maltrato. En la misma llamada, Daniel le dijo que se retractara públicamente o «la iba a destruir». Según Bronchalo, Daniel estaba detrás de todo y habría «manipulado a su hijo» para destruir su integridad psíquica.

Silvia Bronchalo no quitó la denuncia, siguió adelante ampliándola con estos nuevos datos, pero finalmente la juez la archivó. Ahora el nuevo recurso pretende revivir la acusación para sentar en el banquillo a Rodolfo Sancho. La defensa de Silvia Bronchalo llegar a asegurar que «intuye que la decisión de rechazar la denuncia contra Rodolfo Sancho estaba tomada de antemano» ya que el auto se emitió un día después de que declarara la última testigo, e incluye este razonamiento en las causas para reabrir la causa contra Rodolfo Sancho.

Por su parte, la defensa de Rodolfo, en manos del despacho de Marcos García Montes, se opondrá en breve al recurso de Silvia Bronchalo. Un recurso que no aporta nuevos indicios, pero sí insiste en todos los que aportó en el denuncia previa y auto sobreseyó. En ese sentido, lo más probable es que la defensa de Rodolfo vuelva a hacer hincapié en los mismos argumentos que llevaron a la juez de instrucción a archivar la denuncia contra Rodolfo.