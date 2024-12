El recurso de Daniel Sancho contra su condena a cadena perpetua ya está listo pero su entrega se retrasa de nuevo. Ahora se presentará el próximo mes de enero. Los letrados del español en Tailandia han terminado, finalmente, de redactar el recurso en su totalidad y ahora toca el turno de las correcciones por parte de los abogados del despacho de Marcos García Montes que representan a Daniel Sancho y a su padre Rodolfo.

En su recurso, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, la defensa de Daniel Sancho insiste en que mató a Edwin Arrieta por accidente durante una pelea entre ambos. Los letrados de Sancho apoyarán sus argumentos, entre otras cosas, en los dos informes de autopsia que no consiguieron determinar la causa de la muerte de Edwin. Se trata de dos autopsias diferentes, ejecutadas por distintos forenses, y ambos concluyen lo mismo: «No se puede determinar la causa de la muerte de Edwin Arrieta», a manos de Daniel Sancho. Los forenses también establecen que los golpes en la cabeza que recibió la víctima tampoco le provocaron la muerte, tal y como adelantó este periódico. Sin embargo, sí que hablan de varios golpes, no uno solo, en la cabeza del colombiano.

Otro de los argumentos que desarrolla el recurso que Daniel Sancho presentará el mes de enero contra la condena a cadena perpetua en el país asiático, versará alrededor de las supuestas irregularidades que cometió la Policía de Tailandia durante la detención y toma de declaración a Daniel Sancho una vez que el español se entregó.

‘James Bond’ no existe

Unos argumentos similares ya fueron rechazados en la sentencia que hace unos meses condenó a cadena perpetua al español: «Las pruebas de la fiscalía son convincentes y no dejan lugar a dudas de que el acusado cometió el asesinato premeditado que se le imputa».

El policía llamado «James Bond» que según Daniel Sancho le engañó para que confesara, no existe según la sentencia: «No es seguro que la afirmación del acusado de que un agente de policía llamado «James Bond» prometió deportarle a España si cooperaba. El acusado no presentó ningún testigo que corroborara esta afirmación, por lo que se trata de una afirmación sin fundamento», se explica en el documento de más de 40 páginas de la sentencia que ahora se recurre.

La sentencia que condenó a Daniel Sancho de por vida a prisión también negaba otras presuntas irregularidades que planteaba su defensa: «Respecto a la afirmación del acusado de que no se proporcionó un abogado en el momento en que denunció la desaparición de Edwin y durante el interrogatorio que siguió a continuación, cabe señalar que en ese momento el acusado aún no era sospechosos y por tanto no tenía derecho a representación legal», dice la sentencia que sorprendentemente admite que Sancho no tenía abogado cuando se auto inculpó por primera vez.

Sin embargo, la sentencia determina que en ese momento Sancho no tenía derecho legalmente a un abogado, ni derecho a ser deportado a España ya que «La Oficina de Inmigración revocó la estancia del acusado pero no deportó, pero según testificó el coronel Khupakrit el acusado era sospechoso de un caso de asesinato y por tanto no podía ser deportado».

Una relación romántica y sexual

Sí tuvo claro el tribunal el motivo del crimen: «Queda establecido que el fallecido y el acusado mantenían una relación romántica que incluía una relación sexual consentida y que el motivo fue que el acusado había puesto fin a la relación y el fallecido se negó a aceptarlo y le amenazó, se cree que este fue un motivo para el acto violento que condujo a la muerte del fallecido».

El tribunal tampoco cree que Daniel Sancho matara a Edwin Arrieta por accidente al darse con la cabeza contra el lavabo tras recibir un puñetazo, como contó Sancho en la mayoría de sus versiones. El juez prefirió creer la primera confesión detallada del español, cuando contó que golpeó la cabeza de Edwin varias veces contra el fregadero hasta matarle: «El acto del acusado de golpear la cabeza del fallecido contra el borde del fregadero, demuestra la intención de matar».

Planeó el crimen

«Aunque los agentes encargados de la investigación no pudieron encontrar como prueba el cuchillo afilado o los materiales de limpieza que usó en la escena del crimen (objetos que Daniel Sancho compró un día antes de la llegada de Edwin a la isla), teniendo en cuenta que también reservó una habitación de hotel y luego compró un cuchillo, una cuchilla y una sierra y numerosas bolsas de plástico. Esa preparación indica que el acusado planeaba matar y descuartizar al fallecido», afirma la sentencia.

Y añadió el tribunal: «Además esto es coherente con la declaración del acusado durante la investigación, de que estos artículos fueron comprados para preparar el asesinato y el desmembramiento del fallecido». Por último, el juez, tras dar por demostrado el asesinato, también sentenció que la condena solo podía ser la de cadena perpetua o pena de muerte.