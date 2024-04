El abogado de la familia de Edwin Arrieta, la víctima de Daniel Sancho, sospecha de movimientos para intentar comprar la Fiscalía. El letrado arranca la semana más relevante del juicio con una advertencia: «Estamos viendo cosas sospechosas en el juicio y denunciaremos cualquier irregularidad». El abogado Juango Ospina no comprende el cambio de criterio del fiscal a favor de Sancho y lanza una seria advertencia: «Si detectamos cualquier irregularidad, se informará a la opinión pública y puede que haya consecuencias jurídicas para distintas personas involucradas en esta situación». Ospina ha pedido ayuda a los colombianos y a «todas esas personas que tengan humanidad» para que sientan el crimen como «un ataque a toda Colombia», calentando las horas previas a la declaración de Rodolfo y Daniel Sancho previstas para el martes y miércoles de esta semana.

Juango Ospina ha elevado el tono del juicio lanzando un manto de sospecha sobre el proceso y llamando al público a redoblar su apoyo a Edwin.

«Yo a todo el pueblo colombiano y también a todas estas personas que tienen un grado de humanidad, les pediría ayuda, que ayuden a la familia Arrieta, les pediría a todas esas familias que ya nos han escrito en las redes sociales que sigan haciéndolo y sigan poniendo ese hastag de #JusticiaparaEdwin, que etiqueten a la familia, que alcen la voz también a todas aquellas personas que tiene canales en youtube que son influyentes y generan una fuerte opinión pública», ha solicitado el letrado.

El letrado, incluso, ha ido aún más lejos, denunciando una presunta falta de apoyo por parte de las autoridades colombianas y equiparando el homicidio de Daniel Sancho con un ataque a todo el país.

Un ataque a toda Colombia

«Yo quiero que el pueblo colombiano sienta lo que ha ocurrido el 2 de agosto en Koh Phangan prácticamente como un ataque a todo el país, en el sentido de que se ha descuartizado a un ciudadano colombiano. No estamos escuchando la voz de las autoridades colombianas y estamos encontrándonos con ciertas cuestiones que no nos están gustando, de incertidumbre por no utilizar la palabra sospecha», así se explicaba el letrado durante estos días de descanso antes de las declaraciones de Rodolfo y Daniel Sancho.

Algunos, incluso, han visto las declaraciones del letrado como una forma de presionar a los testigos de la defensa de Daniel Sancho cuyo turno comienza este martes, e incluso una manera de implicar a las autoridades tailandesas.

Según Ospina: «Yo creo que es el momento de que todo el pueblo colombiano, desde el rigor, desde el análisis de la prueba, tiene que apoyar a la familia Arrieta y mostrarle a Tailandia que están en el centro de la opinión pública. Tailandia tiene que dictar una sentencia justa y rigurosa con la prueba que se ha practicado».

El cambio del fiscal

Ospina está especialmente sorprendido ante las recientes manifestaciones del fiscal una vez que terminó el turno de la acusación en el juicio. El fiscal admitió que quizá no podría probar un asesinato planificado con las pruebas disponibles por la Policía. Ospina no entiende que el fiscal llegue a esa conclusión si durante el juicio los testigos y las pruebas no han cambiado respecto a antes de comenzar la vista oral, cuando el fiscal pensaba justo lo contrario.

«No entendemos ese supuesto cambio, off the record, por ponerle un nombre, de que ya no encuentran en la Fiscalía ese aparente asesinato con premeditación, y esto nos preocupa porque es un cambio que no viene motivado por el análisis de las pruebas. Yo creo que es muy importante para Tailandia que manden un mensaje claro al mundo, que en Tailandia hay ley, que en Tailandia hay derecho, que en Tailandia no se va a descuartizar a un ciudadano para que esto quede impune», ha explicado Ospina.

Ver a Sancho en los platós

El letrado de la familia de Edwin ha vuelto a pedir el apoyo de todos antes de que declare Daniel Sancho ante el tribunal: «De verdad necesito el apoyo del pueblo colombiano y de todos los ciudadanos del mundo que están de lado de una mamá que no puede despedirse de su hijo, de un padre que no puede descansar, de su hermana que llora cada vez que abren la herida del sufrimiento que supuso la muerte de Edwin Arrieta».

En caso de no encontrar una respuesta judicial a sus demandas y una respuesta de la opinión pública adecuada, el abogado vaticina: «Y si no, nos vamos a encontrar en España con algún acusado de algún delito en los platós de televisión, y espero y ojalá me equivoque, pero riéndose de la familia habida cuenta de su actitud en el tribunal sin arrepentimiento y muy osado en sus respuestas. Estamos en una situación muy crítica del juicio y ahora más que nunca necesitamos el apoyo de todo el mundo».