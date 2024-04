Un testigo sorpresa irrumpe en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia aportando un dato relevante al caso. La acusación que representa a la familia de Edwin Arrieta ha aportado por escrito el testimonio de una mujer amiga de Edwin que participó en la búsqueda del cirujano colombiano en las horas posteriores a su desaparición.

Esta nueva testigo en el juicio a Daniel Sancho aporta un dato muy importante: Sancho y Edwin Arrieta habían discutido porque el español no le quería devolver más de 215.000 euros que la víctima le había prestado presuntamente para sus negocios.

Este nuevo dato, el posible móvil de crimen según la familia de Edwin, salió a relucir horas después de la desaparición del colombiano. Entonces, la testigo, amiga de Edwin, llamó a un familiar de la víctima de la víctima. Ésta es la conversación a la que ha tenido acceso OKDIARIO:

Testigo.-Edwin no contesta al celular, ¿sabes algo de él? Me dijo ayer que se iría a Tailandia con el español al que había prestado la plata.

Familiar de Edwin.-Me acaba de escribir. ¿Qué español es? No conozco ninguno. ¿Tienes su contacto?

Testigo.-No sé quién es, sólo que Edwin me habló de él. Me dijo que era el chico del restaurante, el de los viajes a Madrid.

Familiar de Edwin.-¿Cómo se llama?

Testigo.-No sé. Es el chico joven, el del pelo largo de las fotos. Me dijo Edwin que había discutido porque no quería devolverle la plata.

Familiar de Edwin.-¿Cómo así no quería devolver la plata?

Testigo.-El dinero, Darling. Edwin le prestó mucho dinero, casi 900.000.000 de pesos.

Familiar de Edwin.-Ay Dios mío. Mis papás no pueden saber. ¿Y mi hermano cómo hizo eso, por Dios?

Testigo.-No lo sé, pero estoy asustada porque no aparece. Y ese chico, toda esa plata.

Familiar de Edwin.-Dios santo, estoy bloqueada. No sé qué hacer.

El testimonio de esta amiga de Edwin que se acaba de aportar al juicio contra Daniel Sancho, en el que revela un posible móvil tras la muerte del cirujano, se ve respaldado por una segunda conversación con otra amiga de Edwin.

Otra testigo confirma la deuda

Se trata de una segunda testigo que le cuenta al familiar de Edwin: «Estoy preocupada. No sé nada de Edwin. Lleva muchas horas sin dar señal. Sé que se marchó a Tailandia con el amigo español al que le prestó dinero para el restaurante. Edwin me dijo que se había gastado la plata y no se la quería devolver. Estoy preocupándome».

Precisamente, es esta mujer la que le da la pista a la hermana de Edwin Arrieta para que busque en el Instagram de Daniel Sancho el rastro de su hermano. Darling no perdió el tiempo, encontró la pista, identificó a Daniel Sancho y avisó a consulado en Tailandia para que intentaran encontrarle.

A la vez, la hermana de Edwin, comenzó a llamar insistentemente a Daniel Sancho para que fuera a denunciar la desaparición de su hermano. Darling no se tragó las mentiras de Sancho y finalmente el cocinero español acudió a la comisaría de la Policía de Koh Phangan sin saber que los agentes le buscaban desde hacía horas como principal sospechoso de la desaparición. Daniel ya no volvió a salir en libertad e hizo varias confesiones que dieron con sus huesos en la cárcel.

No hay pruebas de la deuda

Consultada por este periódico la representación legal de Daniel Sancho, no dan credibilidad a que este supuesto móvil esté detrás del presunto asesinato de Edwin Arrieta.

Aseguran que la supuesta deuda no está demostrada, ni hay ningún análisis de las cuentas bancarias de la víctima que prueben esas transferencias de dinero tan relevantes.

Será el propio Daniel Sancho el que en las próximas horas, durante su declaración, mantendrá que tuvo una pelea con Edwin Arrieta porque la víctima supuestamente no aceptó su ruptura sentimental con Sancho e intentó presuntamente agredirle sexualmente. En esa pelea, según la defensa de Sancho, Edwin se dio un golpe en la cabeza al caer que resultó mortal.