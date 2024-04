El fiscal del juicio a Daniel Sancho no ve un crimen planificado: la cadena perpetua estaría descartada

El fiscal del juicio a Daniel Sancho cree que no se puede probar que fuera un crimen planificado. «Lo he dado todo y no estoy satisfecho. No estoy seguro de que se pueda llegar a la conclusión de que fue un asesinato premeditado». Si finalmente no se llega a demostrar que Daniel Sancho planificó el homicidio de Edwin Arrieta, se descartaría automáticamente la pena de muerte o la cadena perpetua y se rebajaría sensiblemente una posible condena a Daniel Sancho.

El anuncio del fiscal ha tenido lugar esta mañana de miércoles, tras finalizar el turno de los testigos de la acusación que ejerce exclusivamente la fiscalía de Tailandia, y 24 horas antes de que comience el turno de la defensa que abre fuego con la declaración de Daniel Sancho mañana jueves.

En esa pequeña reunión del fiscal con varios asistentes al juicio contra Daniel Sancho, el fiscal se ha dirigido a los presentes en éstos términos:»Lo he dado todo en el caso y estoy satisfecho. No estoy seguro de si se llegará a la acusación de asesinato premeditado. De todos modos, fue difícil desde el principio».

El fiscal Jeerawat Sawatdichai también ha se ha expresado de la siguiente forma: «Puede ser un homicidio premeditado o no, porque el camino de la investigación para llegar a la premeditación es difícil. No solo en este caso, sino en todos los de asesinato premeditado en general».

El abogado de la familia

En términos muy parecidos se ha explicado hoy Juango Ospina, el abogado de la familia de la víctima de Daniel Sancho. Ospina ha declarado hoy como único testigo de la coacusación en representación de la familia de la víctima y antes de entrar en la sala se refirió a «la dificultad» del proceso a la hora de demostrar la premeditación.

«El Ministerio Fiscal y la coacusación estamos solicitando que sea condenado por un asesinato con premeditación o sin premeditación. Es importante porque la familia considera que lo que hizo Sancho fue acabar con la vida de Edwin con una idea preconcebida antes de viajar a Phangan», dijo Ospina.

El letrado también mostró sus dudas de si finalmente Daniel Sancho sería condenado a cadena perpetua: «Sin embargo, esto es la dificultad que tiene este procedimiento y no tenemos ningún interés personal en la causa, simplemente que se haga justicia .Y que el juez determine si lo que hizo Sancho tuvo un plan preestablecido o no».

El padre no sabe los detalles de la muerte

Ospina testificó hoy en el juicio al no poder hacerlo los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, y con el objetivo de aclarar los detalles de la solicitud de indemnización al acusado. Su declaración se ha centrado en explicar a la sala el perjuicio económico que han sufrido los padres de Edwin, dependientes por completo de su hijo en el plano económico.

Igualmente, el letrado de la familia ha explicado el mal momento emocional por el que pasa la familia para referirse al presunto daño moral que ha provocado en ellos los actos de Daniel Sancho. «Están hundidos en una depresión, tanto que no se ha podido explicar al padre los detalles de lo que le ocurrió a su hijo».

La Fiscalía acusa a Sancho, de 29 años, del asesinato premeditado de Arrieta, castigado en Tailandia con una condena máxima de pena de muerte, y de otros dos delitos: la ocultación del cuerpo, por el descuartizamiento del cadáver, y destrucción de documentación ajena, en cuanto a la desaparición del pasaporte del colombiano.

En la primera sesión del juicio oral el pasado 9 de abril en el Tribunal Provincial de Samui (sur de Tailandia), Sancho se declaró no culpable del asesinato premeditado y aceptó los otros dos cargos. El acusado sostiene y lo volverá a hacer mañana, que la muerte de Arrieta, con quien quedó en la isla tailandesa, se debió a un accidente.

La Fiscalía ha llamado a declarar desde el pasado 9 de abril y hasta hoy, cuando ha concluido su turno, a 28 personas, entre ellas agentes policiales, forenses y testigos de la compra de cuchillos, una sierra, bolsas de basura y otros elementos por parte de Sancho el día antes de que tuviera lugar el supuesto asesinato.

En referencia a estas adquisiciones y otras pruebas aportadas por la Fiscalía, Ospina afirmó que «todo lleva a pensar que lo que ocurrió el 2 de agosto es parte de un plan». «Si esto no se puede demostrar lo aceptaremos, como no puede ser de otra manera», añadió.

Las tesis de la defensa

Si la premeditación no llegase a ser demostrada, tal y como asume ya el fiscal del caso, se descartaría la pena de muerte en el juicio a Daniel Sancho, porque Tailandia la contempla para el asesinato con premeditación pero no sin ella, y se produciría una rebaja considerable de la posible condena. En el tribunal empiezan a calar las tesis de la defensa que ejercen los abogados del despacho del letrado Marcos García Montes.

Tras el turno de la Fiscalía la defensa toma mañana en principio el relevo llamando a declarar a Daniel Sancho al comienzo de la sesión, alrededor de las 9 hora local (GMT+7), y después podrían testificar su padre, el actor Rodolfo Sancho, y dos policías tailandeses.

La defensa tiene previsto llamar durante el juicio a Daniel Sancho a unos veinticinco testigos desde mañana hasta el 3 de mayo, cuando en principio concluye el juicio oral contra el español. Sin embargo, fuentes judiciales ya han avanzado a OKDIARIO que varios de los testigos de la defensa no comparecerán.