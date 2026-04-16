Fiscalía retira la acusación contra Rodolfo Sancho por vejaciones a su ex mujer: «Me ha hecho perder trabajos»

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se han visto las caras este jueves en un bronco juicio contra el actor por un delito de vejaciones leves al llamar a su exmujer bipolar en un mensaje que le envió en febrero de 2024, dos meses antes de que su hijo Daniel Sancho fuese juzgado por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. La vista, salpicada de interrupciones y roces de Silvia Bronchalo con el actor y su defensa, ha terminado con la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa contra el actor por falta de indicios de delito de vejaciones en una conversación intensa entre ambas partes.

Rodolfo Sancho y su defensa han mantenido en todo momento su inocencia, asegurando que no pretendía insultara a su ex mujer al llamarle bipolar y decirle que debería recibir tratamiento, durante una fuerte discusión entre ambos motivada por el desacuerdo de Silvia Bronchalo con las decisiones del actor durante el procesamiento en Tailandia del hijo de ambos, Daniel Sancho.

El actor ha mostrado a la jueza su indignación por las falsas acusaciones de malos tratos por parte de su mujer que ya desestimó la justicia en su momento y su malestar por tener que acudir a un juicio por vejaciones a causa de un mensajes de whatsapp. «Todas estas acusaciones me han perjudicado en lo personal y en lo laboral, he perdido trabajos por esto», le ha dicho Rodolfo Sancho a la juez del caso.

«Estoy aquí por un mensaje de whatsapp»

Después de algo más de dos horas frente a frente ante la juez, el actor ha salido del tribunal y ha defendido de nuevo su inocencia con rotundidad: «Bueno, después de haber sido acusado de violencia de género, de maltrato psicológico continuado, de violencia vicaria, lo cual es ridículo, mi hijo tiene 30 años de vejaciones, resulta que hoy estoy aquí única y exclusivamente por un mensaje de whatsapp que es considerado, como muchísimo, ya veremos, una falta leve».

«Y ese mensaje dice así: ‘tienes bipolaridad y tienes tratamiento’ esa frase es clarísimamente un consejo a pesar de ser en una conversación acalorada y lo que me parece muy doloroso es que la prensa no respete la presunción de inocencia a la que todo ciudadano tiene derecho en un estado democrático», ha señalado.

La Fiscal ve que no hay delito

Marcos García Montes, uno de los abogados de Rodolfo Sancho, no podía contener su optimismo al terminar el juicio y ha confirmado que la Fiscal ha pedido la absolución para Rodolfo Sancho: «Vamos a ver. La Fiscal ha pedido la absolución. En un informe corto, pero muy interesante desde el punto de vista jurídico, ha dicho que no había ni ánimo de injuriar, ni ánimo de criticar, ánimo de defenderse y ánimos retorcuendi, que es contradecir el tema, ¿no? y no ha habido más».

El letrado ha destacado que la jueza ha hecho mucho hincapié en que Silvia llamó de todo al actor en el intercambio de mensajes: «la Fiscal ve que no hay delito, la jueza ha estado muy interesada, no se han escuchado los audios porque se ha dado por sentado que estaban y la Fiscal ha hecho mucho hincapié en las manifestaciones de los audios y de los pantallazos en que Silvia Bronchalo, menos guapo, le dice de todo a este hombre».

Bronca de silvia a Rodolfo y los abogados

Marcos García Ortega, también abogado de Rodolfo Sancho, puntualizaba: «Hemos podido acreditar la inexistencia del delito de vejaciones leves, ya que en el contexto de los constantes reproches y cambios de humor de la señora Silvia Bronchalo, incluso de insultos a Rodolfo y a sus letrados, el actor le dijo como consejo que le parecía que era bipolar, en lenguaje común, y que debería consultar con especialistas porque ese comportamiento no era normal».

Fuentes judiciales confirman que en el interior de la sala se han vivido momentos de tensión protagonizados por Silvia Bronchalo con Rodolfo Sancho y sus abogados. Incidentes por los que la ex mujer y acusación contra Rodolfo ha dicho sufrir momentos de ansiedad.

La sentencia se espera en un plazo de diez días.