15.000 m2, salas de cine y cientos de tiendas: el centro comercial que llega a Sevilla ya es una realidad

Sevilla lleva tiempo creciendo hacia los extremos de la ciudad, pero en los últimos meses ese movimiento se ha acelerado ya que mientras el sur avanza con nuevas promociones residenciales, el norte empieza a tomar forma como uno de los grandes focos de desarrollo. Y es precisamente ahí donde acaba de surgir un proyecto que puede cambiar bastante el equilibrio comercial de la capital. Así es el nuevo centro comercial que va a llegar a Sevilla con 15.000 m2, salas de cine y cientos de tiendas.

El centro comercial que es ya una realidad en Sevilla no está todavía construido, de hecho las obras no han comenzado y hasta hace poco era solo un proyecto sobre el papel pero la promotora ya ha registrado el documento inicial en Urbanismo, lo que significa que el proyecto ha entrado en una fase clave. Eso sí, conviene aclararlo desde el principio porque ha generado cierta confusión: no tiene nada que ver con otros centros comerciales anunciados recientemente en la provincia. Es una operación distinta, con su propia ubicación y enfoque.

Dónde estará el nuevo centro comercial de Sevilla

El nuevo centro comercial que llegará a Sevilla se ubicará en la zona del Higuerón Sur, al norte de la ciudad, en una parcela situada junto a la SE-20 y muy cerca de puntos conocidos como el parque empresarial de Torneo o el barrio de Pino Montano. Es un área que ya lleva años transformándose, aunque ahora parece que entra en una nueva fase.

La promotora detrás de esta iniciativa es Bogaris, una empresa andaluza que no es nueva en la zona. De hecho, lleva más de una década desarrollando el Parque Comercial Sevilla Norte, donde ya operan marcas muy reconocibles como Costco, Brico Depôt o McDonald’s, a las que después se han sumado otras como Aldi o instalaciones logísticas de Mercadona.

Ahora, la idea va un paso más allá. Ya no se trata sólo de un parque de medianas superficies, sino de un centro comercial más tradicional, con ocio, tiendas y espacios pensados para pasar tiempo, no sólo para comprar. La parcela sobre la que se está trabajando tiene algo más de 17.000 metros cuadrados, aunque el proyecto final prevé una superficie edificable de unos 15.000 metros cuadrados. Para poder llevarlo a cabo, la promotora ha solicitado un cambio en la calificación del suelo, que hasta ahora estaba destinado a uso industrial y terciario.

Un proyecto ligado al crecimiento de la zona norte

Detrás de este movimiento no hay sólo una apuesta comercial. Hay también un contexto urbanístico bastante potente que explica por qué ahora, pero además muy cerca de este futuro centro comercial se está desarrollando el llamado Distrito Tecnológico, un proyecto de gran escala impulsado por Iberdrola que transformará más de un millón de metros cuadrados. Ahí se prevén viviendas, edificios tecnológicos, zonas verdes y equipamientos públicos.

En cifras, se habla de más de 2.500 nuevas viviendas. Es decir, miles de nuevos vecinos en los próximos años. Y eso cambia completamente las necesidades del entorno. En ese escenario, la creación de un espacio comercial de este tipo no es casual. Responde a una demanda que todavía no está cubierta del todo en esa parte de la ciudad. Además, la zona contará con mejoras en las conexiones, incluyendo la futura línea 3 Norte del metro, lo que facilitará aún más el acceso.

Qué tendrá este nuevo centro comercial

Aunque todavía no hay nombres concretos confirmados, el planteamiento del edificio ya deja bastante claro por dónde van los tiros. El centro tendrá varias plantas (planta baja más dos alturas) y combinará distintos usos. No será sólo un espacio de tiendas, sino un lugar pensado también para el ocio y entre los elementos que hay previstos tenemos salas de cine, una amplia zona de restauración y lo último en tiendas de moda y otros operadores comerciales

La idea es que funcione como un punto de encuentro, algo más parecido a los centros comerciales clásicos que a los parques comerciales abiertos que predominan en esa zona ahora mismo.

También se ha tenido en cuenta la conexión con los barrios cercanos, como San Jerónimo, y el acceso a transporte público, con la estación de Cercanías a unos 15 minutos andando.

Un impacto que va más allá de las compras

Más allá del propio centro comercial, el proyecto tiene otra lectura importante. Se espera que genere cientos de puestos de trabajo, tanto durante la construcción como una vez esté en funcionamiento. Además, puede actuar como un motor económico para toda la zona norte, que hasta ahora ha crecido más en lo residencial e industrial que en servicios. El hecho de que siga habiendo inversiones de este tipo también refleja que los centros comerciales, lejos de desaparecer, siguen adaptándose y encontrando su espacio, sobre todo en áreas en expansión.

Cabe dejar claro para acabar, que el centro comercial aún no está en obras, pero sí en una fase decisiva. El documento de ordenación ya ha sido presentado y el proyecto se encuentra en exposición pública, que es uno de los últimos pasos antes de su aprobación definitiva. Si todo sigue el curso previsto, el siguiente movimiento será el inicio de los trabajos sobre el terreno. Y ahí será cuando el proyecto deje de ser un plano para empezar a tomar forma real.