Giro de 180º en Madrid: el cambio que afecta a estos barrios a partir de este día

En 2026, el Metro de Madrid afrontará uno de los mayores procesos de ampliación y transformación de los últimos años. La red de transporte público de la capital se encuentra inmersa en una planificación a largo plazo cuyo objetivo es mejorar la movilidad y adaptarse al crecimiento demográfico. A lo largo del próximo año, varias líneas estrenarán nuevas estaciones o verán concluidas ampliaciones clave que beneficiarán a miles de vecinos.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la ampliación de la Línea 11, concebida como una gran diagonal que cruzará Madrid de suroeste a noreste. Actualmente, las obras avanzan en el tramo central entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, mientras que el tramo norte, que conectará Mar de Cristal con Valdebebas, se encuentra en fase de tramitación administrativa. De forma paralela, la Comunidad de Madrid prevé que durante 2026 se diseñe el tramo sur, entre La Fortuna y Cuatro Vientos, con el objetivo de iniciar las obras en 2027.

Las nuevas estaciones del Metro de Madrid

«La Comunidad de Madrid invertirá 533 millones de euros en Metro de Madrid en 2026 para reforzar su operatividad, accesibilidad y material móvil. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy este importe correspondiente al convenio entre el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la compañía metropolitana, que fija la aportación necesaria para atender las necesidades del principal sistema de transporte público de la región durante el próximo ejercicio».

Línea 11

La ampliación de la Línea 11 supondrá una extensión de 2,6 kilómetros en su tramo sur y beneficiará especialmente a los barrios del distrito de Carabanchel. Dentro de este proyecto destaca la futura estación de Madrid Río, una de las más esperadas. La parada estará integrada en el entorno urbano y paisajístico del parque, con accesos desde la calle y desde el interior del recinto. Las obras permitirán además una remodelación del entorno, incorporando nuevas zonas verdes, áreas de juegos infantiles, paseos peatonales, pérgolas, bancos y fuentes.

Línea 5

Otra de las actuaciones clave previstas para 2026 es la ampliación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este proyecto permitirá unir el intercambiador de Alameda de Osuna con las terminales T1, T2 y T3. De esta manera, los viajeros podrán á llegar desde el aeropuerto hasta el centro de Madrid, como Gran Vía, en aproximadamente 30 minutos.

Asimismo, durante 2026 continuarán los trabajos de excavación del túnel y la construcción de los elementos estructurales de la nueva estación de enlace con la Línea 8, aunque por el momento no se ha fijado una fecha oficial de apertura.

Línea 9

Más allá de estas grandes ampliaciones, la Comunidad de Madrid también trabaja en nuevas estaciones para dar servicio a los desarrollos urbanísticos del este de la capital. En la Línea 9 está previsto avanzar en el proyecto de una futura parada que prestará servicio a los barrios de Los Ahijones y Los Berrocales. Estos nuevos desarrollos comenzarán a recibir a sus primeros vecinos a partir de 2026 y 2027, respectivamente.

Línea 10

En el suroeste de la capital, la Línea 10 también incorporará una nueva estación en el barrio de Campamento. Esta actuación tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de una zona que ha experimentado un notable crecimiento y que hasta ahora dependía en gran medida del transporte por carretera.

Línea 6

La Comunidad de Madrid comenzará en enero del próximo año la instalación de las puertas de andén en las 28 estaciones de la Línea 6 de Metro. Se trata de la segunda fase del proyecto de automatización de la Circular, tras la finalización de las obras de remodelación integral del arco este, entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América.

Madrid Nuevo Norte

Otro de los grandes proyectos estratégicos a medio y largo plazo es el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. La Comunidad de Madrid trabaja en el diseño de una futura línea de Metro que dará servicio a este nuevo distrito, con estaciones previstas en Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte. En paralelo, también se estudia una posible ampliación de la Línea 1 para que llegue hasta Madrid Nuevo Norte.

En conjunto, las nuevas estaciones y ampliaciones previstas para 2026 reflejan una apuesta clara por un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y adaptado al crecimiento de Madrid.

Modernización del Metro de Madrid

«Los nuevos trenes sin conductor circularán a partir de 2027 en la Línea 6 del suburbano madrileño. Con una inversión de 450 millones de euros, estos 48 nuevos convoyes serán más sostenibles, accesibles y seguros, optimizarán el tiempo de circulación aumentando la velocidad hasta en un 33%, lo que permitirá que circulen hasta cada dos minutos.

Otra de las actuaciones que va a tener lugar es la actualización de la señalización de la Línea 6, lo que garantizará su compatibilidad con el nuevo material móvil. El proyecto, que está dividido en tres fases diferentes, contempla la ingeniería de diseño, la provisión de los equipos, así como la recepción y puesta en funcionamiento del nuevo sistema», detalla Metro Madrid en su web.