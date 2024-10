Víctor Font destroza a Laporta: «El Barça tiene una deuda de casi 2.500 millones»

Víctor Font ha atizado a Joan Laporta antes de la Asamblea del club que se celebra el próximo sábado. El ex candidato a la presidencia del Barcelona y líder de Sí al Futur ha revelado que la entidad blaugrana cuenta con una deuda muy superior a lo que dice la actual directiva, y se eleva hasta casi los 2.500 millones de euros. «Estamos saltándonos los Estatutos porque tenemos más del doble de deuda que el presupuesto», sentenció.

«Laporta tiene los mismos tics que Bartomeu. Incapacidad de gestión y relato falso. Directamente, nos engañan», comenzó diciendo Font en un ataque directo al actual presidente del Barça. «En los últimos cuatro años hemos gastado 1.041 millones más de lo que hemos ingresado. Evidentemente en lo que hemos gastado hay una parte de la herencia de Bartomeu, en cuanto a sueldos y otras circunstancias. Ingresos estamos muy por debajo que en la época de Bartomeu», agregó.

Víctor Font reveló que la deuda actual alcanza los 2.484 millones de euros: «Laporta ha tirado de la tarjeta de crédito. Antes teníamos ya 1.150 millones de deudas en este sentido, ahora 1.300. Contando el Espai Barça, ya nos vamos a 2.484 millones de deuda. Estamos saltándonos los Estatutos porque tenemos más del doble de deuda que el presupuesto. Aquí llegan las famosas palancas para tapar el agujero. Por un lado, hipotecando el futuro con contratos a larga duración. En total, hemos logrado 1.068 millones en venta de patrimonio y activos. Con el agravante que una operación es absolutamente ficticia como el valor de Barça Studios. Un auténtico pufo que ni el auditor se cree que valga 401 millones».

Sobre Barça Studios, el ex candidato comentó: «Intentaron encontrar inversores y al final llamaron a la puerta de Roures y a un proveedor del club, que sólo era una pantalla porque no quería el 49%. Se inventaron inversores fantasmas con sede en Chipre y que ni existían, y otro como Líbero, que ni sabe ni contesta. Han ido a un proveedor del club, que tiene los derechos de 25 años del catering, para que compre algunas acciones ¿Qué sabe Anamarc de activos digitales? No sabemos ni las comisiones, ni los gastos, ni el coste de las acciones ¿Lo explicarán el sábado en la Asamblea?».

Sobre la herencia de Laporta, Víctor Font explicó que «estamos en la situación más negativa patrimonial de la historia» y desmiente que tengan sólo 91 millones de deuda: «Si hablamos de la de Bartomeu, ríete la de Laporta. Estamos en la situación más negativa patrimonial de la historia. El relato nos estaba diciendo que el enfermo salía de la UCI. La única mejora que hubiera sido es la venta de Barça Studios, pero el auditor les ha hecho ver la realidad. Esos 401 millones no son reales. Ellos dicen que sólo tienen 91 millones de deuda, pero vuelven a mentir».

Traslado a Montjuïc

Font considera que el traslado a Montjuic «fue una pésima decisión», porque eso «ha repercutido en perder casi 70 millones en venta de entradas. En el tema de merchandasing sólo hemos generado 1.9 millones de beneficios. Ni hay plan de negocio, ni se factura. Nuestro plan era hacer lo más rápido posible las obras y no esperar casi dos años. Así se hubiera podido ir jugando en el estadio».

En cuanto al presupuesto de la 2024/25, el ex candidato a la presidencia del Barça dijo: «Es peor que el del año pasado. Esta es la realidad. Pasamos de 894 millones a 893. Y lo peor es que es totalmente ficticio e irreal. Los ingresos que se empiecen a generar por la vuelta al Camp Nou irán a parar a la deuda. Ahora mismo estamos a 510 millones en salarios a nuestros deportistas, pero esto se disparará porque las fichas de Yamal, Pedri o Gavi están totalmente desfasadas y se han de mejorar. Esta directiva también está haciendo contratos crecientes».

Sin dinero para fichar a Haaland

Font aseguró que será imposible fichar a Haaland si no mejoran las cuentas: «Si no hacemos los deberes, no podremos fichar a Haaland. Que no mientan ni vendan humo». Sobre la asamblea del sábado, el líder de Sí al Futuro afirmó: «Ahora mismo yo votaría no a los presupuestos. Simplemente, para evitar que la herencia de Laporta sea peor que la de Bartomeu. Pido rotundamente al socio que vote no. Pido una auditoría técnica de las votaciones en la Asamblea».

En cuanto al eterno rival, el Real Madrid, destacó su gran gestión y explicó que «cada año podrá fichar un Mbappé. Tendrá una mejora en ingresos de estadio que el Barcelona no tendrá. Nuestro modelo no es el Madrid. Ellos lo único que tienen que nosotros no tenemos es profesionalización del club, pero ni tienen transparencia, ni cuenta con el socio».

Font también habló del nuevo Camp Nou: «Se ingresará menos que en el antiguo porque en el nuevo habrá que pagar toda la deuda que ha costado financiarlo. Elena Fort dice que a final de año podremos ir al Camp Nou y al día siguiente sale el vicepresidente del área social que dice que hasta marzo imposible. Así nos engañan».

En cuanto a los estatutos, el empresario catalán dijo: «Me remito al Artículo 67. En el primer año de Laporta se puso en suspensión temporal con la excusa de la herencia de Bartomeu. Seguimos igual o peor. La Asamblea tendría que exigir levantar esta suspensión. Está suspendido de forma permanente».

Font se siente fuerte para desbancar a Laporta

Font habló de las elecciones y dijo que se siente «más fuerte para llegar a ser presidente y a los hechos me remito. Avanzar las elecciones beneficiaría al Barça. Estamos preparadísimos». Sobre las palancas, el candidato de Sí al Futur aseguró: «No estoy en contra de las palancas. Vender un porcentaje de Barça Studios o BLM estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo bien. Pero si no hay un plan ni profesionales, entonces es catastrófico».

También habló sobre la moción de censura a Laporta: «Sólo se ha de activar si hay líneas rojas. El problema es que cada día estamos más cerca de las líneas rojas. No se puede descartar nada. Defendemos los intereses del club, como hicimos en la época de Bartomeu, que éramos su enemigo número uno. Estoy convencido que más de la mitad de los socios han comprendido que se ha de pasar página y profesionalizar el club».

Respecto al patrocinio de Nike, Víctor Font señaló: «Si no presentamos siendo el Barça el mejor contrato en la historia es para hacer una moción de censura directa. Pero cerrar acuerdos de 15 años es un arma de doble filo porque en tres años ya estará de nuevo desfasado».

Por último, Víctor Font atizó a Laporta por sus palabras en campaña sobre los jugadores internacionales: «A Laporta se le llenó la boca durante la campaña electoral que tenía capacidad de mover despachos y de que se le escuchara en todos los estamentos. Pues ya vemos su impacto, en Madrid no ha ido casi nadie a las selecciones, mientras que nosotros hemos tenido que dejar a todos, con el riesgo de que Lamine nos ha llegado medio lesionado».