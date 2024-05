El ataque de un ex candidato a presidir el Barça hacia Laporta: «Es un club de amigos y familiares»

Joan Laporta es objeto de muchas críticas por su gestión del Barcelona desde que regresó a la presidencia en 2021. Pero hasta este martes cuesta encontrar un ataque tan duro como el de Víctor Font, que perdió contra el catalán en las urnas como candidato a ser presidente en las últimas elecciones del club. El empresario español le dio un repaso en todos los temas de actualidad y expresó su pensamiento de que «ahora mismo» el Barça «está en manos de amigos y familiares» del mandamás azulgrana y también habló de una posible «moción de censura».

Víctor Font concedió una extensa entrevista este martes en la que anunció una rueda de prensa dentro de un mes para destapar «todas las verdades que no nos cuentan desde el club» y se quedó a gusto hablando de la situación actual del Barcelona en todos los ámbitos, más en lo político y económico que en lo deportivo. «Desconcierto total que vive la institución. No me preocupa no ganar títulos sino el caos institucional. El Barça sigue siendo un tren a 300 kilómetros por hora directos a la pared. Estamos mucho peor que hace tres años», comenzó.

Sobre la economía decadente del club, Víctor Font opina que no se está diciendo «la verdad» desde dentro. «El relato del club es falso. Nos engañan. No digo yo que estemos ahora peor, lo dicen los números. En estos tres años ha habido mil millones de pérdidas operativas. Hemos vendido patrimonio y activos, y además lo hemos hecho mal, al primero que pasaba por la calle prácticamente. El club lleva tres años sin plan de viabilidad», afirmó.

Luego pasó a hablar ese concepto bautizado como laportismo con el que el actual dirigente está metiendo en el organigrama del conjunto culé a personas de su máxima confianza, de los cuales la mayoría son «amigos y familiares» tras una desbandada colectiva en los últimos tres años. «En el club ahora sólo hay amigos y familiares de Laporta. Se le han marchado todos», recordó en una entrevista con Catalunya Radio.

Víctor Font habla de laportismo

«Las personas que toman las principales decisiones son el ex cuñado de Laporta, que no tiene cargo, pero está en todas las decisiones, Deco, amigo del ex cuñado, Yuste, una buena persona, y Laporta, que puede amar todo lo que quieras al club, pero que no es técnico. El Laporta de antes sabía delegar, tenía a Cruyff y Txiki (Begiristain) de consejeros…, No tiene nada que ver con el de ahora», añadió.

Font, realista del nivel actual del Barça en todos los sentidos, evitó realizar comparaciones con el Real Madrid, del que están muy lejos respecto a épocas anteriores: «Las comparativas con el club blanco son ahora mismo odiosas. Podríamos competir con ellos si se hicieran las cosas bien. Tenemos el mejor entrenador del mundo que no está trabajando en el club, los mejores ejecutivos que están trabajando en otro club. Hay que crear las condiciones para que todo este talento vuelva».

Como decimos, Font no descarta que en los próximos tiempos alguien en el Barcelona levante la voz y pueda haber una moción de censura contra Laporta: «La estabilidad en el club es clave. Para mí deberían estar prohibidas las mociones por errores de gestión porque hay que dejar trabajar a la gente. Si hay delitos o corrupción, entonces es otra cosa, estás cruzando líneas rojas, como le pasó a Bartomeu».

Avala a Xavi y da otro palo a Laporta

Y por último, valoró la continuidad de Xavi Hernández como entrenador como algo positivo, tirando otro dardo a Laporta por su intervencionismo en las convocatorias del equipo en ciertas ocasiones: «Yo habría apostado por una estructura que diera estabilidad al entrenador. Lo que vivimos hace unas semanas fue una rueda de prensa surrealista. Hablaba de estabilidad y dos meses antes dejaba caer que si no fuera una leyenda, estaría fuera. Ni Guardiola con esta estructura podría ganar nada. Un entrenador que el presidente le marca las convocatorias, qué puede hacer…»