Víctor Font, el último rival de Joan Laporta por la presidencia del Barcelona, ha coincidido sorprendentemente con el presidente culé al poner al club a la altura del Real Madrid, o incluso por encima. «No tenemos nada que envidiarles», respondió al ser preguntado por el reciente fichaje de Kylian Mbappé por el equipo blanco, un anuncio que llegó tan sólo dos días después de levantar la decimoquinta Copa de Europa.

Laporta, cuando le formularon esa misma pregunta, tuvo una salida algo extraña que sorprendió sobremanera, hablando de su preferencia por una filosofía de cantera que lleva muchos años caducada en el Barça. Pues este jueves, Font ha tirado por el mismo camino para contestar a ese interrogante que ronda en Primera División y es si el Real Madrid no dejará espacio a la alternativa, al menos en España, durante los próximos años.

Como si viviera en una realidad paralela, el antiguo candidato a la presidencia de la entidad catalana dijo: «Es una desilusión porque no tenemos nada que envidiar al Madrid, al revés. Creo que tenemos activos y cosas que el Madrid no tiene». Sin entrar al detalle sobre esas cosas que el club merengue no tiene, añadió: «Es por eso que nos frustra a muchos culés mucho más el hecho de… la cosa es que no pudiéramos, que fuésemos un equipo de media tabla que no tiene potencial, nos tendríamos que aguantar».

«Pero teniendo el potencial para fichar los dos, tres mejores del mundo que complementen el talento de casa, pudiendo hacer las cosas bien y teniendo un campo ya hoy, el campo ya lo deberíamos tener, esto ha sido un error mayúsculo, no de esta Junta Directiva porque hicimos el referéndum del Espai Barça», agregó, mezclando dos temas distintos en una misma respuesta.

Font se resigna a aceptar la dura realidad del Barça frente al Madrid

«Es una desilusión, pero estoy convencidísimo y esto no hace falta traer a ningún…», dijo en tono alto sin llegar a finalizar la frase. «Es hacer las cosas bien, sacar potencial de todo lo que el club tiene y todos los activos que tiene, estoy convencidísimo», insistió este jueves en una conferencia de prensa en la que valoró la situación actual del club blaugrana. «Deportivamente, el Barça va a competir siempre porque va a tener una plantilla más o menos competitiva, pero que será de unos 500 millones de euros», aseguró.

«El coste no va a ser muy diferente de la del Madrid y el fútbol ya lo sabemos, si en equipos de menor calidad te llegan a la final de la Champions…», explicó, refiriéndose seguramente al caso del Borussia Dortmund. «El Barça va a poder competir, sin lugar a dudas. Deseamos que el nuevo entrenador (Hansi Flick) sea un gran acierto y que nos permita competir, pero lo que nos debería preocupar y sé que cuesta mucho no es el resultadismo de hoy y de mañana, es poner las luces largas y ver cómo se hacen las cosas para sacar el máximo potencial posible», garantizó en su extensa respuesta a la cuestión de Mbappé.

Más de dos minutos y medio le llevó a Font dar respuesta a un asunto que, si todo va como se espera, debería empujar al Real Madrid a seguir consiguiendo títulos a pares. Después de ganar la Supercopa de España, la Liga y la Champions League en Valdebebas no se conforman y van a por más, sin importar que desde la Ciudad Condal se quiera transformar la realidad e igualar a dos clubes que están a años luz en todos los sentidos a día de hoy.