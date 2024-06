Laporta endurece su discurso al extremo contra el Real Madrid

En un momento en el que tocaba dar explicaciones por todos los movimientos que se habían dado en las últimas semanas, Joan Laporta aprovechó, una vez más en los últimos tiempos, para atacar al Real Madrid, endureciendo su discurso desde que dejaron de ser socios de la Superliga. Tras el turbulento cierre de temporada del Barcelona y con los vaivenes que había dado la dirección del club (ahora te quedas Xavi, ahora no, para después firmar a Flick), el presidente culé volvió a utilizar al Real Madrid para intentar espantar sus problemas.

Joan Laporta no se guardó ni una y aprovechó su entrevista casera en Barça One para atacar una vez más al Real Madrid en el contexto del Caso Negreira, desviando una vez más el foco y apuntando al club blanco en lugar de depurar responsabilidades.

«Estoy contento, porque ya no estoy imputado, pero por qué lo hicieron: por miedo a que volvamos a otra etapa victoriosa, que ya lleve al Barça a ello», señalaba el presidente del Barça, dejando caer una vez más que el Caso Negreira fue algo orquestado, sin sustento: «Sabían que Negreira no era un funcionario. Tengo la sensación de que creen que contra el Barça vale todo. Hay una campaña para destruir nuestra reputación. Nos han condenado antes de juzgarnos. Se está demostrando que era un asesoramiento, que no hemos sobornado a nadie».

«Una de las razones de todas las decisiones arbitrales en contra es esta campaña contra la reputación del club. Los socios no han caído en esta trampa. Se ve el grado de comunicación y de escándalo que quería representar y ahora es difícil ver las noticias de que nos han exonerado», lanzaba Laporta.

A la vez, atacaba directamente al Real Madrid: «Que el Madrid compareciera y alargara el sumario seis meses es una jugada muy sucia. No vale todo por ganar, pero han jugado esta carta, que no sé por qué la juegan, porque todas las decisiones arbitrales controvertidas caen de su lado. Son un club favorecido por los arbitrajes. Y no solo es esta comparecencia, sino todo lo que lanzan desde su televisión. Giran la historia. Viven en una realidad que no existe, porque si hay un club favorecido por los árbitros es el Real Madrid, no el Barça».

Laporta siempre ataca al Real Madrid

No es la primera vez que Laporta intenta desviar todo el ruido mediático en torno al Barcelona que ha generado el Caso Negreira, victimizándose y apuntando al Real Madrid: «Sigo enfadado e indignado porque es una vergüenza lo que hace Real Madrid TV. Eso sí que es influenciar, intentarlo cada semana, cada dos por tres. Es una aberración lo que está haciendo. Si el Barcelona hiciera lo que hace Real Madrid TV ya nos habrían criminalizado y sancionado. Ha pedido que se extienda la instrucción cuando no hay nada. Aquí lo que hubo fue un asesoramiento técnico arbitral y con informes y vídeos como prueba. Lo que quieren es mantener esto vivo para decir que el Barça intenta influir en los árbitros cuando es lo que están haciendo ellos. Se les ve el plumero».

A principios de febrero hubo otras declaraciones de Laporta en las que señalaba directamente al Madrid, que «no se está portando bien» y que estaba «haciendo un ejercicio de cinismo». «Resulta que ahora el juez Aguirre extiende el proceso de instrucción a instancias del Real Madrid. Como el Madrid se personó, les permiten solicitar que extienda el periodo de instrucción. Como llevan un año sin encontrar nada porque no hemos hecho nada, piden esto ahora», criticaba por aquel entonces, algo que no ha dejado de hacer en estos momentos.

Así, Joan Laporta siguió mostrando su indignación y escudándose: «El Madrid no está para hablar mucho en cuanto a la relación con el poder que ha gobernado los árbitros, sólo hace falta ver los presidentes que hubo durante 70 años. El caso Negreira es llamativo, pero vayamos a la realidad. Nosotros pagamos por unos informes arbitrales, no para comprar partidos. Yo no conocía ni a Negreira personalmente».