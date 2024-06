Laporta: «La campaña para perjudicar al Barça con el ‘caso Negreira’ ha hecho su trabajo»

«Por respeto a Xavi frenamos máquinas, para no distraer al equipo con la búsqueda de un nuevo entrenador. Ha habido momentos que el socio ha podido estar más orgulloso del Barça, por las seis ligas de los seis equipos profesionales, por el récord de asistencia en Europa, con más de 85.000 espectadores de media. Estábamos ilusionados y no queríamos distraer al equipo, con unos cuartos de final de la Champions por delante», comentó Laporta sobre sus conversaciones con Hansi Flick.

«Yo ya había hablado con Flick, pero había firmado con la selección alemana y quiso respetar su compromiso. Cuando Xavi dijo que no seguiría, Flick ha estado estudiando la plantilla y la mejor manera para sacarle partido. Cuando nos replanteamos la continuidad de Xavi, Deco y Bojan se reunieron con Flick y al decirnos que sí, creimos que era el mejor y el más capacitado», prosiguió.

Sobre el mercado de fichajes, Laporta confirma que no necesitan una gran venta: «No es necesario hacer una gran venta. Hemos elevado ingresos. Estamos cerca de resolver una situación que el año pasado nos dio fair play. Y estamos en negociaciones para un contrato que será el mejor del mercado en el patrocinio de la equipación. Y todo esto lo estamos haciendo simultáneamente con las obras del Spotify Camp Nou. Por eso valoro cada vez más la actitud del socio».

Caso Negreira

«La campaña para perjudicar al Barça con el caso Negreira ha hecho su trabajo. Ha habido más errores de lo habitual. Solo quiero recordar el gol en el Bernbéu que el Comité aún no nos ha facilitado todas las imágenes. Curiosamente, la única cámara que no funcionaba es la que podía determinar si era gol. Luego ha faltado suerte, cuando ya acariciábamos las semifinales de la Champions League llegó la expulsión de Araujo, aunque creo que aquello no fue determinante. No supimos competir 10 contra 11 cuando nos tenían que hacer tres goles».