Las patatas calientes a las que se enfrenta Hansi Flick en el Barcelona

Hansi Flick ya es oficialmente entrenador del Barcelona. El conjunto azulgrana lo anunció este miércoles y ahora es turno del alemán poner en marcha sus planes y objetivos, que no serán pocos. Todo estará marcado en función de la economía del club. Por lo tanto, el ex seleccionador de la ‘Mannschaft’ cuenta con todos los futbolistas para la próxima temporada y las decisiones se tomarán en base a las ofertas que lleguen este verano. Aún así, el técnico de 59 años tiene varias patatas calientes por resolver.

La primera es en la defensa. Hansi Flick llegará a la pretemporada a principios de julio y se encontrará con un gran número de centrales. En concreto ocho. A los Araujo, Cubarsí, Koundé, Christensen e Iñigo Martínez se les unirán Eric García y Lenglet, que estaban cedidos en el Girona y en el Aston Villa. Por si no fuera suficiente, Mika Faye parece que hará la pretemporada, salvo que salga vendido antes.

Bien es cierto que Cubarsí, Araujo, Koundé y Christensen se incorporarán más tarde a la pretemporada ya que tienen Eurocopa y Copa América. Pero la realidad es que están en nómina y Hansi Flick deberá tomar decisiones al respecto. Después de conseguir el billete a la Champions League, el Girona y Eric García podría ampliar la cesión una temporada más. En el caso de Lenglet, todo hace indicar que deberá buscarse una salida para decir definitivamente adiós al Barcelona.

Pero el gran asunto al que debe enfrentarse el entrenador alemán es con Ronald Araujo. El central uruguayo entraba dentro del grupo de transferibles con Xavi en el banquillo. Al entrenador español no le disgustaba la posibilidad de darle salida, pero ahora las cosas han cambiado. Y es que el Bayern de Munich lleva detrás de Araujo varios años y estaría dispuesto a poner encima de la mesa cerca de 100 millones de euros. Una cantidad muy importante para salvaguardar la economía del club. La llegada de Hansi Flick podría cambiarlo todo.

Hansi Flick y la duda de De Jong

En el centro del campo, como no iba a ser de otra manera, también se deberán tomar decisiones. Y la más importante es Frenkie de Jong. El Barcelona viene deslizando que el holandés es una gran opción para salir vendido este verano y solucionar el agujero económico que atraviesa. Pero este no ha sido el primer año en el que el club ha deslizado una posible venta. El ex del Ajax, casi desde que llegó en 2019, ha sido el principal activo del Barça para venderle y sacar un gran rédito económico. Pero él siempre ha manifestado su deseo de triunfar en ‘can Barça’.

El resto de jugadores parecen fijos. Pedri, Gavi, que sigue recuperándose de su grave lesión; Gündogan y Fermín no saldrán. Tampoco se descarta la llegada de algún gran nombre. Oriol Romeu es el único que saldrá y será el Girona el que vuelva a contar con sus servicios para su primera temporada en Europa. El español no consiguió dar con la tecla en el centro del campo de Xavi.

Lewandowski busca su mejor versión

En la temporada 2019/2020 Hansi Flick dirigió al Bayern de Munich desde noviembre en un total de 32 partidos. Lewandowski fue titular en 28 de ellos y anotó 30 goles que llevaron al equipo bávaro a conquistar el Triplete. Además, en esa temporada, el polaco fue también el máximo goleador de la Champions League, con 15 goles.

La temporada siguiente, donde Flick ya estuvo de principio a fin, Lewandowski jugó 30 partidos y acabó con 48 goles. Aquel año, en la 2021/2021, el polaco recibió el premio de Mejor Jugador de Europa y su segundo ‘The Best’ consecutivo. De los 48 goles marcados en ese curso, 41 fueron en la Bundesliga, consiguiendo batir la marca de 40 goles de Gerd Müller establecida en la temporada 1971/1972.

El entrenador alemán consiguió sacar la mejor versión de Lewandowski. Ahora tratará hacer lo propio, pero con cuatro años más en su DNI. Poco a poco se va viendo que el polaco va bajando de rendimiento, algo lógico por ir cumpliendo años, pero ya ha declarado recientemente que está convencido que el próximo año será el mejor en su etapa en el Barcelona.

¿Qué pasará con Joao Félix?

Joao Félix es otra de las patatas calientes que tiene Hansi Flick. El delantero portugués tuvo un arranque fulgurante en su inicio con la camiseta del Barcelona, pero poco a poco se fue apagando. Conforme avanzaba la temporada, el jugador del Atlético de Madrid a todos los efectos fue perdiendo importancia en el esquema de Xavi Hernández. Ahora deberá volver a las órdenes del Cholo Simeone, pero ambas partes desean no tener que reencontrarse en la pretemporada.

El portugués 44 partidos esta temporada y ha anotado un total de 10 goles. Además, Joao Félix ha repartido seis asistencias a sus compañeros. El ex del Benfica ha demostrado ser un jugador de dinámicas y con muy poca regularidad. Está por ver si Hansi Flick quiere contar con sus servicios, o sí por el contrario prefiere fichar a otro perfil de futbolista.