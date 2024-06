Laporta explica el motivo por el que sentenció a Xavi: «Cambió el discurso y me obligó a…»

Joan Laporta ha dado más pistas para esclarecer los motivos qué sucedía en el Barcelona la semana en que explotó todo y por qué pasaron de convencer y anunciar la continuidad de Xavi Hernández a destituirle y anunciar la llegada de Hansi Flick. El presidente culé explicó todos los motivos de la destitución del egarense y recalcó parte de lo que ya se sabía, que tuvo mucho que ver con el cambio de discurso del técnico y esas palabras que «obligó a replantear la decisión» a Laporta y Deco.

El presidente blaugrana defendió la gestión del entrenador catalán hasta sus últimas semanas: «Xavi ha hecho una buena faena. Cogió el equipo en un momento de máxima dificultad. El año pasado ganó la Liga y la Supercopa. Esta temporada no han salido las cosas, hasta el punto de que Xavi dijo que no seguiría. Acepté que acabara la temporada porque Xavi es un culé de corazón y era mejor no cambiar de entrenador a media temporada. Xavi rectifica a final de temporada y nos dice que se ve capaz de hacer un Barça campeón. Estos son los antecedentes».

«Xavi nos dijo en febrero que no se veía capaz de seguir aguantando la presión», recuerda Laporta, que convenció a Xavi para que siguiera, hasta que sus declaraciones lo cambiaron todo de nuevo: «Luego hay una rueda de prensa en la que cambia su discurso y una reunión con el director deportivo en el que cambia sus peticiones. Eso me hace pensar que hay que dar un nuevo impulso para sacar el máximo rendimiento a esta plantilla».

Laporta desvela que fueron esas declaraciones de Xavi en las que dejó en evidencia la situación económica del Barcelona, la que es, además de un encontronazo con Deco por la planificación de la plantilla y los objetivos a los que aspiran, lo motivos por los que rechazan su continuidad y abordan el fichaje de Flick: «Nos sale la opción de Flick, que se ve capaz de competir con cualquiera con esta plantilla. Eso fue decisivo. Creo que hemos acabado de una manera muy elegante con Xavi. Él ha cumplido su palabra, nosotros también y hemos llegado a un acuerdo. Tiene las puertas abiertas porque es un culé. Hemos acabado bien y ahora damos un giro para seguir ganando».

Laporta no tuvo piedad con Xavi

«Todo fue muy forzado cuando decidimos su continuidad. Xavi es una leyenda y su entusiasmo nos hizo tomar la decisión de ratificarlo», reconoce ahora Laporta, que señala como muy forzada su rectificación con Xavi y que sus declaraciones calmaron el vaso de su paciencia: «Desde el momento que hace aquellas declaraciones y que cambia sus peticiones de manera sustancial, la dirección deportiva no lo ve claro y yo tengo la percepción de que debo dar este impulso. La directiva tenemos la potestad de tomar estas decisiones y de rectificar, como también lo hizo Xavi».

Laporta ha reconocido que en estos días se han «enviado algunos mensajes» y que su relación, pese a estas semanas de máxima tensión y de cómo han gestionado el fichaje de Hansi Flick, alabando de nuevo la figura del catalán: «Xavi es una gran persona y espero que la relación no se resienta. Me ha tocado tomar decisiones similares. El corazón me decía que continuara, pero la cabeza me decía que no. Para mí la relación continúa siendo la misma. Dependerá de cómo evolucione».

«Es una de las decisiones que más me ha dolido. Me ha tocado Messi, Piqué, Jordi Alba, Busquets, ahora Xavi… Es duro, pero mi responsabilidad está por encima de emociones y sentimientos. He tenido una relación muy cercana, pero todas las decisiones que tomamos son en beneficio del Barça. Y más en un momento de dificultad, de travesía en el desierto, que ya le veo final. El club evoluciona y continúa y los intereses del club están por encima de todo», sentencia Laporta sobre los motivos que le llevaron a destituir a Xavi Hernández y traer a Flick.