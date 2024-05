Xavi rechaza su primera oferta para volver a los banquillos… ¡de Corea del Sur!

Este miércoles se ha hecho oficial la marcha de Xavi Hernández del Barcelona y ya le ha llegado la primera oferta formal encima de la mesa. La selección de Corea del Sur habría contactado con Xavi para que cogiera las riendas del combinado asiático de cara al Mundial de 2026. La realidad es que el entrenador catalán, que ya ha ultimado los pormenores de su finiquito en el Barça, donde ha puesto escasa oposición y perdona un buen pellizco de lo que debería percibir, tiene claro que toca descansar.

La marcha definitiva de Xavi del Barcelona le ha llevado directo al radar de otros clubes y selecciones. El técnico, con sus más y sus menos, ha demostrado en estos dos años y medio en el club de su vida que está preparado para el máximo nivel tras su experiencia en Qatar, de difícil calibre. El año en blanco del egarense no empaña que lograra un par de títulos el pasado curso, entre ellos uno que premia el rendimiento y la constancia como la Liga.

Pero Xavi Hernández ha pasado dos años y medios de suma exigencia en el Barcelona. La presión con la que ha tenido que gestionar cada conflicto interno y externo ha desgastado al entrenador hasta el punto de que ya decidió hace unos meses abandonar el proyecto. Lo justificó con el rendimiento que estaba dando el equipo por su culpa pero no negó en ruedas de prensa posteriores el desgaste que estaba viviendo.

Xavi no ha sido el único, durante los últimos años, que ha alzado la voz y ha afirmado que ser entrenador del Barcelona es más difícil que cualquier otro club precisamente por la presión y cómo se mide con lupa cada paso, cada decisión, lo pesadas que son las derrotas y lo normalizadas que están las victorias. Han sido en total 143 clubes hasta la fecha, en los que ha logrado 91 triunfos, 23 empates y 29 derrotas, 280 goles a favor y 158 tantos en contra con una media de puntos de 2,07…

Es por todo esto por lo que Xavi Hernández tiene decidido que esta próxima temporada se pegará un año sabático, tal y como apuntan en As. Toda esta próxima campaña la quiere usar el técnico para estar con los suyos, reiniciar su sistema operativo y seguir viendo mucho fútbol, pero no desea volver a los banquillos con celeridad, a la espera de que llegue una oferta que realmente le motive para ponerse de nuevo al mando de una plantilla.

En cualquier caso, al ritmo que va todo, ofertas no le van a faltar a Xavi, que ya tiene encima de la mesa ésta de Corea del Sur, que no le seduce. Pero sí ha contado con otros contactos en los últimos meses, no ofertas formales pero sí preguntas sobre su interés por según qué clubes. De hecho, cuando anunció que se marchaba en enero del Barcelona, fue preguntado por el Ajax de Ámsterdam por sus pretensiones de entrenar en Holanda, siendo el propio Jordi Cruyff el intermediario. Otros clubes con cierto pedigrí como son el Manchester United o el Milan también han tanteado al entrenador, aunque nada firme, simples conversaciones para conocer el estado de éste.