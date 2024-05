Xavi, en su adiós: «Pienso que no se ha valorado suficiente nuestro trabajo»

Xavi Hernández se despidió en el Sánchez Pizjuán de su etapa en el Barcelona y lo hizo con un triunfo por 1-2 ante el Sevilla. Tras ser confirmado por Joan Laporta, semanas más tarde el presidente le crucifica tras unas declaraciones que no gustaron en la cúpula por la situación económica del club. Pese a todo, pese a ya confirmar su destitución y estar atado Hansi Flick, el egarense finalizó la temporada en el banquillo con la misma clase que lo hacía como jugador.

«Pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en la situación de adversidad que teníamos. Conseguimos luchar por el título de Liga el primer año, el primer año que empezamos conseguimos dos títulos. Este año no hemos estado a la altura. En cuatro partidos claves no hemos podido culminar. Es fútbol, creía que podíamos seguir pero no ha sido así. Ayer estaba triste, hoy también, pero este es mi trabajo actualmente», eran las palabras de Xavi Hernández, que quería continuar pero le han empujado fuera.

«Liberación no porque queríamos seguir, queríamos continuar. Son decisiones que toma el club, lo respetamos», insistía Xavi, que pensaba «que no se había terminado esto» y que ahora tiene una «sensación contradictoria» tras el último partido de Liga, el último suyo en el Barcelona: «El trabajo es positivo o bueno pese a no conseguir títulos. Íbamos por buen camino. El fútbol tiene estas cosas. Están los dirigentes para tomar decisiones. Contento por otro lado, orgulloso y satisfecho por lo que hemos hecho. Son dos años y medio, dos títulos, en una situación de adversidad, es una realidad, es una situación difícil. Ahora todo lo mejor al Barça y a los jugadores. Contento, pero el fútbol sigue…».

Eso sí, Xavi quiso evitar hablar de los porqués que le han llevado a acabar su etapa así, se lo deja a Laporta: «No es mi responsabilidad ni los motivos ni las decisiones. Es el presidente. A mí no me quedó otra que respetarlo. No importa mi opinión. Está la decisión tomada. El Barça sigue, el club está por encima de cualquier persona».

«Sinceramente, tengo la sensación que todo lo que he hecho ha causado un terremoto. Me han apuntado muchas veces. En general. No he podido trabajar con tranquilidad y calma. Pedíamos tranquilidad y con la continuidad parecía que la teníamos. Para mí es una pena pero solo tengo que aceptarlo», decía con cierta tristeza Xavi, que recalcaba que «los motivos los tiene que explicar quién ha tomado esta decisión» y mandaba un mensaje a su sucesor: «Tiene una situación difícil, el Barça es un club difícil y con una situación económica adversa. No será una tarea fácil para el próximo entrenador».

Sobre Fermín, Xavi tiene claro que se lo llevaría a la Eurocopa: «Yo me lo llevaría a una guerra. Es comprometido y trabajador, profesional, tiene ambición y lo acabas poniendo. Es un tesoro de futbolista. Fermín es un caso aparte. No estaba en el mapa del Barcelona. Lo rescatamos de una cesión. Nos gustó en los entrenamientos. Le vimos cosas, se lo creía y tenía desparpajo. Se ha hecho con la titularidad. Ha hecho muchos goles, de nivel. Si se lo cree que va aa estar muchos años en el Barcelona».