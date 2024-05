Laporta utiliza la celebración de la Champions femenina para justificar el despido de Xavi

El barcelonismo sigue viviendo momentos de tensión e incertidumbre. Joan Laporta echó el pasado viernes a Xavi Hernández y 24 horas después, en la celebración de la Champions femenina lograda en Bilbao, el presidente del Barça pidió un aplauso para el que a partir de este lunes será ex técnico culé. Y lo hizo a la vez que gritaba para justificar sus decisiones.

«Todas las decisiones, todas, todas, todas, son por el bien del Barça y por beneficio del Barça», gritó Joan Laporta mientras era jaleado por las jugadoras del equipo femenino que habían ganado horas antes la Champions. «Es muy difícil ser presidente del Barcelona», añadió Laporta, que utilizó los festejos del equipo femenino para hablar de lo que está pasando en el conjunto masculino, sin que ninguna de las jugadoras levantara la voz para criticar este comportamiento del presidente culé.

Pese a que se celebraba la Champions femenina, Joan Laporta utilizó esa euforia para reforzar su imagen y su proyecto… en el fútbol masculino. Acaba de echar a Xavi Hernández cuando hace un mes se abrazaba a él emocionado porque siguiera. Sin embargo, este domingo en Sevilla, Xavi se sentará por última vez en el banquillo del Barcelona.

En esa celebración de la Champions femenina que conquistó el Barcelona tras derrotar al Olympique de Lyon (2-0), Joan Laporta llegó incluso a pedir un aplauso para Xavi Hernández. Después de gritar que todas las decisiones que toma son «por el bien del Barça», en referencia clara al despido de Xavi, Laporta pidió un aplauso para el que será ya ex entrenador del club.

Y eso que lo que se celebraba en Bilbao era la Champions femenina, pero Laporta, tras también pedir un aplauso para las jugadoras y Giráldez, técnico de ese Barça, el presidente culé empezó a decir que había que agradecer a Xavi los servicios prestados y que había que darle un aplauso, según desvela Mundo Deportivo. Un discurso surrealista porque segundos antes había justificado su discurso a gritos y porque el contexto era el de unos festejos por ganar la Champions… femenina.

El adiós de Xavi Hernández

Xavi Hernández, que felicitó a las campeonas por redes sociales, había explicado su adiós horas antes en rueda de prensa: «El presidente me transmitió sus razones por las que considera que hay que cambiar el entrenador. Solo me queda aceptarlo, él es quien toma todas las decisiones del club. Siempre estaré a disposición del Barça. Nos dimos, la mano, una abrazo y nos deseamos lo mejor. Seré un aficionado más. Los jugadores tienen que ser los protagonistas para que esto siga rodando».

«Ellos han decidido esto pensando en el club, porque necesita un cambio de rumbo. Solo puedo aceptarlo y respetarlo. Hasta hoy, seguía motivado, ilusionado, confiante en la plantilla, pero no ha podido ser», añadió. «Sí, ¿por qué no? Me gustaría, es el club de mi vida. Hemos pasado una montaña rusa de emociones. No me cierro la puerta, todo lo contrario, ojalá se acabe dando. Son decisiones que toma el club», añadió un Xavi Hernández que dirá adiós al Barcelona este domingo en el Sánchez Pizjuán.