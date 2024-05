El Barcelona revalidó su título de campeonas de la Champions League femenina en San Mamés tras vencer por 2-0 al Olympique de Lyon en una final emocionante. Las azulgrana acabaron con su bestia negra, con la que habían perdido en las cuatro ocasiones anteriores en las que se midieron, gracias a las apariciones estelar de sus jugadoras más simbólicas, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

El partido comenzó con un Lyon dominando la posesión y el Barça presionando alto en busca de una pérdida de la francesas que no llegaba. Las culés, arengadas por su propia afición en un San Mamés lleno, pronto cambiaron el guion que querían establecer el equipo más laureado de la historia de la Champions League femenina.

El Barça apretó y tuvo las primeras ocasiones con Mariona Caldentey perdonando en el minuto 10 una clara ocasión. Graham Hansen también tuvo la suya antes de que el Lyon silenciase a todo el estadio con una jugada en la que dio dos veces contra el poste cuando se cumplía un cuarto de hora de juego.

Ese susto recordó al Barça que no estaban ante un cualquiera, sino ante el equipo que tantas y tantas veces les había superado en la Champions años atrás. El equipo culé no conseguía encontrar a la Balón de Oro Aitana Bonmatí siendo éste un síntoma inequívoco de que había que sufrir y arremangarse.

El Lyon hizo el partido muy físico, duro y sobretodo ponía en máxima tensión a las culés con las jugadas a balón parado que obligaban a Cata Coll a lucirse. A la media hora de juego, el Barça salía de la UCI con una buena ocasión de Patri Guijarro que la internacional española no era capaz de rematar con precisión.

Las azulgrana se aferraban a una Graham Hansen que estaba muy sola en el ataque azulgrana. Ni Salma, ni Mariona ni Aitana conseguían conectar con la nórdica, la MVP de la primera mitad para los intereses azulgrana. El Lyon, por su parte, esperaba con paciencia su momento después de haber tenido grandes ocasiones a balón parado.

En la segunda mitad, la tónica del encuentro no cambiaba. El Barça tenía el balón, pero no conseguía encontrar fisuras en un Lyon que esperaba para salir a la contra. Las culés percutían y percutían, pero no eran capaces de encontrar la fluidez.

La aparición de Aitana

Tuvo que ser un golpe de genialidad lo que desequilibró el encuentro. Mariona Caldentey filtró un balón al espacio para que Aitana Bonmatí apareciese con peligro por primera vez en el encuentro en segunda línea. La centrocampista se escoró hacia la izquierda en su internada en el área y soltó un excelso zurdazo que se coló en la portería después de impactar en una jugadora del Lyon. La actual mejor jugadora del mundo tuvo la suerte de cara, pero qué duda cabe que las estrellas están para aparecer en estos encuentros.

El Lyon hizo cambios y arrinconó a un Barça que supo bajar al barro para detener las acometidas francesas. Las chicas del Lyon, pese a haber ganado ocho Champions, demostraban que el hambre la mantienen intacta y Diani se quedó a las puertas de igualar la contienda en el minuto 76 con un zurdazo que se marchó lamiendo el larguero defendido por Cata Coll.

Sufrimiento y sentencia

El dramatismo subió en el encuentro en una doble acción en la que Ona Batlle terminó con la cara ensangrentada tras recibir un codazo y justo en la misma jugada la portera Cata Coll se torcía el tobillo. El Lyon se aferraba a la heroica, pero perdonaron las ocasiones que fueron teniendo y lo terminaron por pagar.

En el tiempo de descuento y después de apenas llevar tres minutos en el campo, Alexia Putellas ponía la sentencia con un gol que fue un regalo de Claudia Pina por su renovación. La centrocampista ganó la línea de fondo y dio el pase atrás para que la capitana culé perforase la portería del Lyon y sellase la tercera Champions culé para júbilo de San Mamés.