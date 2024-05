Oficial: El Barcelona despide a Xavi Hernández

Ya es oficial. El Barcelona ha informado en el mediodía de este viernes que Xavi Hernández no seguirá como entrenador del primer equipo la próxima temporada. Laporta, Deco y toda la Junta Directiva se han reunido en la Ciudad Deportiva en la mañana de este viernes para comunicarle su despido un mes después de hacer pública su continuidad. No obstante, sí se sentará en el banquillo del Ramón Sánchez Pizjuán este domingo en el último partido de liga.

«El presidente del FC Barcelona, ​​Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024/2025. El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre», comienza el escrito.

«El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo», añade. «Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo. En los próximos días, el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo», zanjó el comunicado oficial.

Xavi Hernández ya sabe que no continuará como entrenador del conjunto azulgrana la próxima temporada a raíz de sus palabras la pasada semana antes del partido ante el Almería. A Joan Laporta no le gustó que el técnico español mostrase la realidad del club a nivel económico y parece que esa fue la gota que colmó el vaso. «El culé debe entender que la situación económica es muy complicada para competir con los otros equipos como el Real Madrid. La situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás», dijo Xavi Hernández la pasada semana en rueda de prensa.

En las últimas horas se filtró a los medios afines catalanes que Deco y Bojan viajaron este miércoles a Londres para reunirse con Hansi Flick, el que será el próximo entrenador del Barcelona a partir de la próxima temporada. Todo hace indicar que el entrenador alemán, que fue despedido de la selección de su país el pasado mes de septiembre, firmará por un año más otro opcional en función de objetivos.

Xavi se despide en Sevilla

De esta manera, se pone fin al sinfín de rumores y especulaciones en torno al futuro de Xavi Hernández, que han terminado por pasarle facturas sus palabras antes del enfrentamiento ante el Almería. El entrenador español dirá adiós al Barcelona este domingo en el último partido de Liga ante el Sevilla. Esta era una de las grandes dudas, si Xavi se sentaría en el Pizjuán o no, pero finalmente han acordado que sí lo haga para que pueda despedirse del equipo desde el terreno de juego.

Pero la salida de Xavi del Barcelona no le saldrá barata a Joan Laporta, que tendrá que indemnizarle con unos 15 millones de euros por su despido. Precisamente hace un mes, ambos escenificaron en rueda de prensa la continuidad del técnico porque era el hombre perfecto y necesario para el proyecto del club, pero poco ha tardado el presidente culé en cambiar de opinión.