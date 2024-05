Hansi Flick será entrenador del Barça la próxima semana

Se acabó el culebrón Xavi Hernández. El Barcelona ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios para la próxima temporada un mes después de anunciar su continuidad y Hansi Flick será el nuevo entrenador del conjunto azulgrana a partir del 1 de julio. De esta manera, el técnico español disputará este domingo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán su último partido como inquilino del banquillo culé.

El Barcelona anunciará a Hansi Flick como nuevo entrenador del primer equipo la próxima semana. Joan Laporta no esperará más y, después de la reunión en Londres este miércoles entre Deco, Bojan y el propio Flick, ha tomado la decisión de confiar en el ex seleccionador alemán para la temporada 2023/2024. Los detalles del contrato no se han terminado por concretar, pero todo hace indicar que el alemán firmará por un año, más otro opcional en función de los resultados.

Hansi Flick había sido siempre una de las primeras opciones para Joan Laporta, pero la delicada situación económica del Barcelona había evitado su contratación los últimos meses. Pero todo cambió con las declaraciones de Xavi Hernández antes del partido ante el Almería la pasada semana. El técnico español puso de manifiesto la más absoluta realidad por la que pasa el club, pero al presidente azulgrana no le gustaron sus palabras.

«El culé debe entender que la situación económica es muy complicada para competir con los otros equipos como el Real Madrid. La situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás», dijo Xavi Hernández la pasada semana en rueda de prensa. Y esto fue la gota que colmó el vaso para Laporta, que desde ese momento decidió que Xavi tenía sus horas contadas como entrenador del primer equipo.

Y así ha sido. Según informa Mundo Deportivo, este mismo lunes, el Barcelona anunciará el fichaje de Hansi Flick. Un día donde no sólo se producirá dicho anuncio, sino que el presidente Joan Laporta, el director deportivo, Deco y el todavía entrenador azulgrana, Xavi Hernández, se reunirán para poner fin a una relación que comenzó a finales de 2021. El técnico español será comunicado tras finalizar la Liga que no seguirá al frente del banquillo azulgrana la próxima temporada.

Hansi Flick es el elegido

Hansi Flick reúne todos los requisitos de un gran entrenador para Joan Laporta. Desde que aterrizó por segunda vez a la presidencia del Barcelona, el presidente culé siempre había soñado con los grandes entrenadores alemanes. Quiso a Klopp, pero era imposible, también con Nagelsmann y Tuchel, pero las exigencias económicas daban por imposible la contratación.

Pero Hansi Flick se puso en manos de Pini Zhavi, el superagente israelí y amigo de Laporta, para sacarle del paro y llevarle al Barcelona. Y así parece que va a ser. El entrenador de 59 años volverá a los banquillos después de ser destituido como seleccionador de Alemania el 10 de septiembre de 2023, tras una derrota por 1-4 en un amistoso contra Japón. ​

El Barcelona se tendrá que rascar el bolsillo para poder despedir a Xavi Hernández. El entrenador tiene contrato en vigor hasta la próxima temporada y en caso de que quieran prescindir de sus servicios tendrá que abonar una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Unos números elevados para la situación de ruina económica que vive el conjunto culé y que se ve como sigue derrochando dinero.