El holgado triunfo del Barcelona ante el Rayo Vallecano y el hecho de sellar matemáticamente la segunda plaza que tanto peligró frente al Girona para ir a la Supercopa de España no ha cambiado absolutamente nada en Can Barça. El malestar del presidente Joan Laporta con la gestión de Xavi Hernández en las últimas semanas no se disipa fácilmente y está por ver si habrá marcha atrás o no en su decisión de destituirle a final de temporada. Lo que sí es seguro en estos momentos es que Xavi tiene más problemas: también está suscitando malestar entre diferentes agentes de jugadoras de la primera plantilla culé.

Y es que las declaraciones de Xavi no son el único aspecto que está pensando en ese malestar de Joan Laporta que ha tensado por completo la cuerda de su paciencia hasta tal punto que, en apenas dos semanas, ha pasado de confirmar su continuidad a quererle de patitas en la calle a final de temporada. Xavi ha pasado de decidir su marcha a cambiar de opinión y ahora posiblemente a ser apartado por la propia presidencia.

Pero los problemas de Xavi Hernández al frente del Barcelona no son únicos con Joan Laporta, sino que también vienen desde el vestuario. La desconfianza que se ha disparado por parte del presidente se reafirma también con los aires de dudas y malestar que está levantando el técnico ante varios agentes de futbolistas de su plantilla, principalmente por la gestión deportiva del catalán en las últimas semanas y los cambio de rol y minutaje que han sufrido algunos de los jugadores.

En este momento raruno en Can Barça, el rol de intocable parece desvanecerse de gran parte de la plantilla, los que hace meses parecían fijos e intransferibles ahora podrían no serlo tanto, se espera un verano movidito en Barcelona y cualquier jugador podría entrar en las quinielas para ser esa gran venta que alivie las maltrechas arcas culés.

Pero algunas de las decisiones que está tomando Xavi en las últimas semanas está siendo entendido como mensajes por parte de ciertos jugadores y sus respectivos agentes. Así lo detalla Sport, que pone encima de la mesa varios de los nombres que estarían en el ajo. El primero de ellos sería Robert Lewandowski, que en un momento de la temporada donde se está jugando ser pichichi de La Liga está siendo objeto de sustitución cada partido cuando a principio de temporada lo jugaba todo…

Xavi acumula problemas

Pero el de Lewandowski es solo un ejemplo, no es el único que siente ese malestar por parte de Xavi. Joao Félix también estarían en el ojo del huracán y no estaría nada contento con las decisiones que está tomando el técnico con él, que ha pasado a un claro segundo plano desde hace semanas. Sport cuenta que estuvo calentando durante minutos en un partido reciente para no terminar saliendo. Otro caso sería el de Ronald Araujo, que habría pasado de ser intocable a una posible venta con el fuerte interés del Bayern de Múnich y su disposición a una gran venta, especialmente tras su grave error ante el PSG.

Por último, otro de los nombres es Raphinha. El brasileño está siendo de lo más destacado del cierre de temporada del Barcelona, pero pese a ello Xavi no termina de recompensarle con una confianza plena, con partidos completos que permitan al futbolista acabar los encuentros. Una constante desde que aterrizó en el club y que, por más resultados y rendimiento que dé, parece no cambiar…