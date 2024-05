El Barcelona compra su billete a la Supercopa de Arabia

El Barcelona compró oficialmente su billete a la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí cada año. Esto quiere decir que el conjunto azulgrana es matemáticamente segundo clasificado de la Liga al vencer por 3-0 al Rayo Vallecano gracias a los goles de Lewandowski y Pedri por partida doble. El futbolista canario recuperó la sonrisa a una semana de la lista de Luis de la Fuente para la próxima Eurocopa. Pese a la derrota, los madrileños también oficializaron la permanencia tras el empate del Cádiz ante Las Palmas.

La previa estuvo marcada por todo el ruido generado en torno al futuro de Xavi Hernández. Como se suele decir, mucho ruido y pocas nueces. Los rumores se acrecentaban sobre el enfado de Joan Laporta y más que posible destitución de Xavi Hernández, pero la realidad es que el presidente no se manifestó públicamente. El entrenador se sentó en el banquillo de Montjuic, por última vez en la temporada y… ¿última vez de su vida? Era cuestión de tiempo saberlo.

Y poco tardó el Barcelona en adelantarse en el marcador. Corría el minuto dos de partido cuando Lamine Yamal y Lewandowski, sociedad limitada esta temporada, hicieron mella en la defensa del Rayo Vallecano. Asistencia del chaval y gol del polaco. El extremo español recibió en la banda derecha, se metió por el centro, levantó la cabeza y vio al killer en el área, que controló con el pecho y sin que botara la pelota reventó la red de la portería de Dimitrevski. 1-0 cuando el aficionado culé todavía no se había casi ni sentado en su asiento.

Tras el gol, el Rayo no le perdió la cara al partido ni se vino abajo, pues era de absoluta necesidad para los madrileños puntuar en Montjuic para no sufrir en la última jornada. Los jugadores vallecanos se presentaron con valentía en el partido y el tanto de Lewandowski no les privó de echarse hacia adelante. Fruto de esta valentía y válgase la redundancia, Jorge De Frutos tuvo la primera ocasión de los visitantes con un potentísimo disparo que atajó en dos ocasiones Ter Stegen.

Un minuto después, en el 18, fue turno para Sergio Camello, que rompió a la espalda de Cubarsí e Iñigo Martínez, pero se le acabó haciendo de noche. Hasta ahí cinco minutos de inspiración del Rayo Vallecano, que ya no tuvo más ocasiones claras en la primera mitad.

Lewandowski, a punto del 2-0

Lewandowski hizo el primero y pudo hacer el segundo. Nada más cumplirse la media hora de partido, en una gran jugada entre Fermín López y Raphinha con un taconazo, se presentó el polaco sólo ante Dimitrevski pero la defensa del Rayo corrío hacia atrás como perros de presa para evitar el que hubiera sido el 2-0 definitivo. Lejeune alcanzó al delantero de 35 años y evitó el segundo de la tarde.

Y las malas noticias en torno a la lucha por el Pichichi llegaban a Barcelona, pues Sorloth había conseguido ver puerta de nuevo en La Cerámica ante el Real Madrid y se alejaba de nuevo de Lewandowski. El noruego hacía su tanto número 20, frente a los 18 del polaco.

Montjuic se decantó por Xavi

Durante el encuentro se vivieron momentos de tensión. Los más de 35.000 barcelonistas que asistieron al encuentro llevaron a cabo pitos de «Laporta dimisión». También se escucharon gritos de «¡Xavi sí, Laporta no!» y hubo un momento de división en la grada entre los que estaban a favor de Laporta y los que apoyan a Xavi.

Con todo esto comenzó la segunda parte y Xavi introdujo un cambio. Sergi Roberto se quedó en el vestuario y el técnico español dio entrada a Christensen. El Rayo Vallecano había tenido varias ocasiones en la primera mitad y el central danés (centrocampista casi toda la temporada) era el ancla necesario para frenar las embestidas visitantes.

Fermín López, que sumó un brillante doblete hacía tres días en Almería, pudo hace el 2-0 con un disparo fortísimo a la salida de un córner, pero ahí volvió a aparecer Dimitrevski para evitar el segundo del Barcelona. Esa fue su última ocasión, pues nada más cumplir la hora de partido, Xavi volvió a agitar el avispero con varios cambios. Entró Araujo, Joao Félix y Pedri y se retiraron Cubarsí, el propio Fermín y Raphinha.

Y en los instantes finales se vivió un arreón final del Rayo. Normal y lógico por la situación que estaban viviendo con el descenso. El Barcelona, con el segundo puesto ya asegurado con esta victoria, se relajó y los visitantes se echaron encima. Isi Palazón la tuvo en el 68′, pero entre Ter Stegen y en el rechace después Christensen evitaron el tanto del empate que le hubiera dado de forma momentánea la permanencia en Primera División.

Pedri sentencia el partido

Pedri vio la luz al final del túnel. Después de una temporada dura. Quizás la más dura de su carrera deportiva con varias lesiones importantes en su maldito recto anterior de su pierna derecha, el centrocampista canario hizo un doblete en un visto y no visto. En dos minutos, el ex de Las Palmas sentenció el partido. Primero con un zurdazo imposible para Dimitrevski desde dentro del área y el segundo con un desmarque al espacio (muy impropio de un jugador de sus características, por cierto) tras una gran asistencia de Araujo.

La sonrisa de Pedri es la sonrisa de toda España, que desea con ahínco verle en su mejor versión en la próxima Eurocopa que dará comienzo en menos de un mes. Dos goles que sirven para devolverle la confianza, que tan dañada quedó durante esta temporada.