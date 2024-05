La afición del Barcelona se posiciona en la guerra entre Laporta y Xavi

La afición del Barcelona tomó parte en la guerra entre Joan Laporta y Xavi Hernández durante el partido disputado ante el Rayo Vallecano. Una parte de la grada del Olímpico de Montjuic mostró su apoyo a la leyenda del club que podría dejar de ser entrenador al finalizar la temporada. Todo por las declaraciones sobre la situación actual del club que realizó en la rueda de prensa previa al duelo liguero contra el Almería.

Xavi Hernández parece que está más que sentenciado en el banquillo del Barcelona y la afición culé le quiso mostrar su apoyo en el partido disputado ante el Rayo, en el que firmaron la segunda plaza matemática tras vencer al Rayo Vallecano. Durante el encuentro disputado el domingo en el Olímpico de Montjuic, una parte del estadio profirió cánticos a favor del actual técnico e incluso pidió la dimisión del presidente, que se tuvo que marchar a los pocos minutos de la conclusión del partido por una presunta enfermedad.

«¡Xavi, sí, Laporta, no!», «¡Barça sí, Laporta no!», «¡Laporta dimisión», fueron los cánticos realizados por una parte de la afición que se decantó de forma clara por la leyenda culé en su guerra particular con el presidente del club y por Deco, actual director deportivo de la entidad. Algunos hinchas también quisieron responder con pitos a los cánticos contra los dirigentes.

«Por un lado, a nivel personal quiero agradecer que la gente esté conmigo, noto la estima, pero no me gusta cuando apuntan a una persona, sea el presidente o un jugador. Necesitamos unidad, es una situación desagradable que no me gusta», dijo Xavi Hernández en la rueda de prensa posterior al partido.

La reunión entre Joan Laporta y Xavi

Xavi emplazó a Joan Laporta a una reunión cara a cara después de que los medios afines al presiente publicaran que ya se había tomado la decisión de prescindir del entrenador de cara a la próxima temporada. Por ello, la leyenda culé había solicitado una conversación con el presidente que finalmente no se produjo tras el partido contra el Rayo Vallecano por una presunta indisposición del máximo mandatario culé.

Ambos tuvieron un pequeño encuentro tras el duelo y ambos se citaron para decidir el futuro una vez haya finalizado la competición, la próxima semana después del último partido de Liga que el Barcelona disputará en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Después de este partido todo hace indicar que hará pública una decisión que parece que está más que cantada.

Xavi está sentenciado por Laporta

Días después de emocionarse en rueda de prensa y dejar claro que Xavi Hernández era la persona idónea para liderar el proyecto del Barcelona, parece Joan Laporta ahora romperá de forma unilateral el contrato del a día de hoy entrenador del conjunto culé. Las palabras del técnico en la previa del partido contra el Almería parecen haber sido su sentencia y todo hace indicar que no se sentará la próxima temporada en el banquillo de Montjuic.

Tras filtrarse el pasado jueves que estas declaraciones no habían sentado nada bien a Joan Laporta, el viernes desde primera hora de la mañana comenzó a especularse con un posible despido que finalmente se ha aplazado a final de temporada. Por ello, Xavi pidió vía mensaje telefónico una reunión cara a cara y a sola con el presidente con el objetivo de poder arreglar una situación que se ha ido de manos. «El mensaje es el mismo, si tengo alguna noticia os la daría encantando, pero es que a mí me han transmitido confianza. Esto no ha variado, creo. Si varía ya informaremos. Sigo con la máxima ambición, la mía no ha cambiado absolutamente nada. Quiero empezar la temporada que viene con la máxima ilusión», dijo tras el partido contra el Rayo.

Mientras tanto, la prensa de Barcelona sigue especulando con el entrenador que sucederá a Xavi Hernández en el banquillo culé. Los máximos favoritos a día de hoy son Hansi Flick, que en su día ya sonó cuando Xavi confirmó que no seguiría, Tuchel, que no seguirá en el Bayern e incluso De Zerbi, aunque su futuro apunta a Múnich. Rafa Márquez también está en la terna e incluso en las últimas horas se ha especulado con Jonatan Giráldez, entrenador de la sección femenina del Barcelona, como posible sustituto del ex centrocampista.

Lo que sí está claro es que después del terremoto de los últimos días, en el Barcelona quieren calmar las cosas y no se tomará ninguna decisión con respecto a Xavi en los próximos días. Todo se resolverá una vez haya finalizado una temporada en la que el conjunto culé no ha logrado cumplir con las expectativas en ninguna de las competiciones en las que ha participado. Finalmente se ha tenido que confirmar con sellar la segunda posición que le permitirá disputar la próxima Supercopa de España.