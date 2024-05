El barcelonismo dictó sentencia en el último partido de su equipo como local en esta temporada. En el encuentro del Barcelona ante el Rayo Vallecano en el Olímpico de Montjuic, gran parte de la afición se puso del lado de Xavi Hernández y dieron la espalda a Joan Laporta, contra el que cantaron y pidieron su dimisión.

«Lapota dimisión», cantó parte de la afición en Montjuic tanto antes del inicio del encuentro como durante el mismo. También se escucharon gritos de «¡Xavi sí, Laporta no!» y hubo un momento de división en la grada entre los que estaban a favor de Laporta y los que apoyan a Xavi.

El momento en el Barcelona deja una escena de división en el conjunto azulgrana en el último partido como local de la temporada. A los culés les quedará un último encuentro en Sevilla la próxima semana, pero el de este domingo ante el Rayo Vallecano es el último en Montjuic. Era un plebiscito, un juicio tanto para presidente y entrenador, y por ahora lo gana el técnico.

Desde la Grada de Animación, que en principio es controlada por el propio Barcelona, se hicieron también estos cánticos en favor de Xavi Hernández y pidiendo la dimisión de Joan Laporta. Cuando se cantó desde esta zona del estadio, en uno de los fondos del Olímpico de Montjuic, otros culés pitaron, en un claro gesto de desaprobación a esos mensajes. Algunos están con Laporta, otros con Xavi, pero al menos para la mayoría de los barcelonistas que fueron al estadio el preferido es el entrenador.

Estos cánticos en favor de Xavi y en contra de Laporta ocurrieron especialmente antes de que empezara el partido ante el Rayo Vallecano, pero también en otros momentos durante el juego. Lo que pasaba en el terreno de juego era lo de menos y eso que al Barcelona le sirve este partido para asegurar la segunda plaza y, por lo tanto, el puesto de Supercopa de España.

El enfrentamiento Laporta-Xavi

Con todo ello, Xavi se despide -al menos de momento- de Montjuic hasta la próxima temporada. Aunque podría ser para siempre. Este Barcelona-Rayo Vallecano sirve para saber si su gente le mostraba el cariño y el calor o si, por el contrario, le invita a marcharse como está haciendo Joan Laporta a través de la prensa. Y al menos en este encuentro, los barcelonistas apoyan más al entrenador que al presidente.

El propio Laporta no estuvo en Almería este jueves fruto de su enfado con Xavi, pero no podrá evitar reencontrarse con el aficionado culé, que le mostrará su sentir desde las gradas de Montjuic. La deriva a la que está llevando el presidente culé desde su mandato en 2021 parece no estar gustando nada a los socios, que podrían explotar este mismo domingo contra él.

En tan sólo tres semanas, Laporta ha pasado de manifestar su apoyo total e incondicional a Xavi a todo lo contrario. Los medios afines al presidente culé han informado que el técnico español no continuará la próxima temporada por sus palabras en la previa al partido ante el Almería. «El culé debe entender que la situación económica es muy complicada para competir con los otros equipos como el Real Madrid. La situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás», dijo