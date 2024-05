Xavi: «Estamos en una situación desagradable que ojalá podamos reconducir»

Xavi Hernández compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Barcelona por 3-0 ante el Rayo Vallecano y certificar de manera matemática el segundo puesto en la Liga. El técnico español se mostró muy agradecido con la afición barcelonista después de que le arropara durante todo el encuentro con gritos de «Xavi, sí; Laporta, no».

«El análisis es positivo. El equipo se ha sentido bastante cómodo. Hemos generado ocasiones. Debido a la situación hemos sufrido tres o cuatro claras. El objetivo de mínimos era quedar segundos. En el Barcelona, si no quedas primero es quedar segundo. Nos da la posibilidad de ganar un título el año que viene», comenzaba el técnico del Barcelona.

Sobre Pedri: «Los goles es la mejor receta para ganar confianza. Si encima metes dos… Él necesita continuidad, ritmo y dinamismo que le ha faltado con las lesiones. Es un jugador diferencial. Le falta ritmo y confianza, pero esto le va a venir muy bien».

También habló de Lamine Yamal: «Con 16 años, que el equipo sepa que cuando tenga el balón pasen cosas… Estamos hablando de un jugador de presente y de futuro. Hay que cuidarle para que siga muchos años aquí».

Pero la gran pregunta era saber cómo estaba tras estas 72 horas de rumores: «Insisto. El mensaje es el mismo. Si tengo alguna noticia, os la daría. La situación es la misma. Imagino que si no nos vemos es ahora, será mañana. Tengo permanente contacto con ellos, me han transmitido confianza. No tengo más que contaron al respecto».

«No he hablado con Laporta, me dio la enhorabuena del otro día. Hay que ir a por el Rayo me dijo. Cuando no viene a los partidos nos manda mensajes como siempre», dijo sobre sus mensajes con Laporta en las últimas horas.

«A mí no me gusta cuando pitan o cantan en contra a una persona vinculada al club. Ya sea futbolista, entrenador.. Estoy agradeicido a la afición, que siempre me corea y me ha tenido estima. Muy agradecido y emocionado por hoy», añadió.

La afición coreó el nombre del entrenador y rechazó a Laporta: «Eso no me gusta. No busco esto. Busco el consenso y hacer equipo. Soy una persona de grupo y de familia. No me gusta esta situación. Es una situación desagradable que ojalá podamos reconducir».

Xavi pide unidad

«Hay que estar unidos. Hace tres semanas dijimos eso: unión, proyecto, ilusión, ambición. La mía no ha cambiado nada por más que la gente escriba. Mi ambición quiero empezar la próxima temporada con la máxima ilusión», zanjó Xavi.

Antes habló Pedri y mostró su felicidad por la victoria: «Muy contento por la segunda plaza. No es una buena temporada, pero era lo que teníamos que hacer. Era lo que nos quedaba», comenzaba el canario. Después fue preguntado sobre sus dos goles y la confianza que le da para lo que le viene: «Cuando salí, entré muy mal perdiendo muchos balones. Los dos goles me dan mucha felicidad. La verdad que estoy muy bien. Con mucha seguridad. He hecho mucho esfuerzo para estar bien al final de temporada».

Para terminar, quiso evitar hablar sobre Xavi y la polémica que se ha generado estas últimas 72 horas: «Nosotros estamos concentrados en este partido, que queríamos cerrarlo ya sin tener que jugarnos nada»