El tremendo cabreo de Luis Enrique en el PSG-Bayern tras quedarse con 9 jugadores: «¿Pero qué es esto?»

Luis Enrique volvió a ser protagonista este sábado en otro partido de fútbol. En esta ocasión, el técnico del PSG dio que hablar otra vez a raíz del tremendo cabreo que mostró en pleno partido ante el Bayern Múnich tras quedarse con nueve jugadores debido a la expulsión de Lucas Hernández.

Todo ocurrió en el tiempo de descuento del choque de cuartos de final del Mundial de Clubes que el conjunto parisino disputaba en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta: «¿Pero qué es esto?», gritó el asturiano desde el banquillo del club francés nada más presenciar la inesperada roja que recibió su jugador con el PSG venciendo por la mínima.

«¿PERO QUÉ ES ESTO?» 😡😡 La indignación de Luis Enrique tras quedarse con 9 jugadores por expulsión de Lucas Hernández

La primera expulsión tuvo lugar en el minuto 82 cuando Willian Pacho clavó los tacos en un lance del choque a Leon Goretzka, por la cual el central ecuatoriano fue castigado con la roja directa. Consciente de la gravedad de su acción, el defensa no se quejó en ningún momento después de pisar el tobillo del centrocampista del Bayern.

Ya con esta acción, el propio Luis Enrique no dio crédito con la fuerte entrada que realizó Pacho, pues le costó a su equipo quedarse con un jugador menos. Sin embargo, lo que hizo ya enfadarse del todo al ex técnico del PSG fue la otra roja que se llevó Lucas Hernández en el minuto 92. Y es que el ex del Atlético de Madrid soltó el codo intencionadamente contra la cara de Guerreiro.

La cara de Luis Enrique al hablar de las dos expulsiones del PSG 👀 «La segunda en ningún caso es tarjeta roja»

Una vez finalizado este vibrante partido, Luis Enrique se mostró tajante ante las cámaras de DAZN sobre las mencionadas expulsiones. «Está claro que la de Willian Pacho es roja clara, pero la de Lucas nunca puede ser tarjeta roja», señaló sorprendido el técnico español.