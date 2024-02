Deco: «Lo de Guardiola se dice que fue una revolución… y es una gran mentira»

Deco ha hecho un repaso a la actualidad del Barcelona en una entrevista en la que ha dejado claro que aún no están buscando entrenador y que la renuncia de Xavi le pilló por sorpresa. También ha querido lazar un dardo a un Pep Guardiola tras calificar su revolución en el Barcelona como una «mentira». También se mostró escéptico con respecto a la figura del VAR en el fútbol.

Deco ha querido dejar claro que nunca pensó que Xavi iba a renunciar a su puesto y que le pilló totalmente por sorpresa tras el partido ante el Villarreal. «No me lo esperaba. Estoy en el día a día con él y llevábamos semanas planificando llegadas como la de Vitor Roque. O decidiendo si con la lesión de Balde teníamos acceso a fichar en invierno… Siempre se especula, pero nunca pensé en eso. Hablábamos de la próxima temporada, se le renovó por eso», afirmó.

Deco también quiso dejar claro que «el presidente siempre quiso estar con él hasta el final de su mandato» y que Xavi les dejó claro que no seguiría en el puesto si no era capaz de ganar ningún título durante la temporada.

«Vino en un momento importante en el que debió ponerle mucha valentía. Dio la cara por el club. A partir de ahí, cada uno sabe hasta que punto le afectan las cosas y si está dispuesto a aguantar o no», dijo sobre la exigencia de Xavi.

Sobre el próximo entrenador, Deco afirmó en una entrevista concedida a La Vanguardia que: «Tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón. Partiendo de esa idea, cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene». El director deportivo culé también confirmó que en estos momentos no están buscando entrenador.

Deco y Guardiola

Deco también tuvo palabras para Guardiola y la revolución que hizo cuando llegó al banquillo del Barcelona en el año 2008. «Cuando llegó al Barça, se habla de una gran revolución que es una gran mentira. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, Samuel Eto’o… Guardiola fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas», opinó.

«A mí me gustaría fichar hoy a Ronaldinho y Eto’o. Incluso a Deco. Pero ni existen ni están en el mercado. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha cambiado. Hoy yo no podría haber fichado por el Barça. No hubiera estado cinco años esperando en el Oporto. Ni Samuel en el Mallorca esperando al Barça. Por más que quisiera me llegarían tantas ofertas de tantos clubs que el Oporto cobraría mucho más y sería mucho más difícil», dijo sobre el mercado de fichajes.

Sobre el VAR también dijo que: «Tengo muchas dudas. Está desorientando al espectador. No sabemos por qué interviene y por qué no. Hay que tener mucha convicción para sacar esa amarilla sin consultar. Sé que la normativa dice lo que dice, pero la expulsión pudo condicionar el partido».