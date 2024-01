Deco ratifica a Xavi y también que no harán fichajes

La sonrojante derrota del Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España no significará, pese al baño que le dio Carlo Ancelotti a Xavi Hernández, el despido fulminante del entrenador catalán del banquillo culé. Así lo han confirmado desde el conjunto blaugrana, en palabras de Deco, afirmando que este partido no cambia nada y que actualmente Xavi «sigue con la confianza» de la cúpula de la entidad… aunque está por ver por cuánto tiempo.

El Barça tocó fondo ante los blancos en un Clásico que los madridistas dominaron de principio a fin. Un mínimo arreón blaugrana tras el gol de Lewandowski, y ya está, fin, el apagón fue notorio y la culpa en gran medida fue de un excepcional Vinicius que a los 10 minutos de juego ya dominaba el encuentro por 2-0 y que antes del descanso forzó un penalti que él mismo transformó para redondear la que fue su primera gran noche en duelo ante los culés: hattrick y cuasi asistencia.

Tras el 4-1 de Rodrygo, pasada la hora de partido y tras un triple cambio de Xavi que quedó completamente aplacado, el Barça desapareció. Los culés entraron en un fase oscura, perdidos, terminando por desaparecer tras la expulsión de Araujo. Los últimos 20 minutos para el conjunto blaugrana fueron una auténtica pesadilla, absolutamente desdibujados, persiguiendo la pelota constantemente y viendo que la goleada pudo ser aún mayor. El colegiado, ni dio tiempo de descuento…

La caras de decepción eran totales entre la plantilla culé y los altos mandos. La televisión enfocó en varios momentos al presidente Joan Laporta que era la viva imagen del Barcelona, desolado, impotente y con un semblante serio y abatido. El máximo dirigente no dejó declaraciones tras el partido pero sí lo hizo su director deportivo, un Deco que confirmó en Movistar que la confianza en Xavi Hernández, pese al baño de realidad que les dio el Madrid, sigue intacta.

«Esta pregunta no tiene ningún sentido. El míster sigue con la confianza del presidente y la dirección deportiva y esta derrota no cambia nada», sentenciaba Deco, que no ponía en peligro a Xavi en estos momentos de la temporada, cerraban filas y se mostraban autocríticos, al igual que daban otro portazo de realidad más al técnico, reconociendo que el club no podía económicamente satisface sus deseos y firmar a un jugador: «No hay capacidad para fichar ahora y esa es la realidad».

Sobre el partido, Deco fue claro y contundente y reconoció lo que todos vieron, una superioridad del Real Madrid incuestionable de principio a fin en la final de la Supercopa de España: «No hemos podido contrarrestar al Madrid con Vinicius y Rodrygo en profundidad. Tienen jugadores de calidad. Con el 2-1 daba la sensación de que podíamos mejorar pero el 3-1 nos ha hecho bastante daño».

«Era un título que queríamos ganar y este 4-1 es una derrota dura pero no hemos sido capaces de luchar. Hay que seguir y pensar ahora en la Copa. Hay un partido el jueves en Salamanca. No hay nada más que hacer que trabajar», sentenciaba Deco sobre el trágico final de Supercopa, rendido al dominio de los blancos y dando un voto más de confianza a Xavi Hernández.