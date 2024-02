Guardiola rechaza a Laporta pero le recomienda tres candidatos para suceder a Xavi

Pep Guardiola ha rechazado esta semana la opción de volver a entrenar al Barcelona que le propuso Joan Laporta, pero el técnico del Manchester City recomendó al presidente azulgrana tres candidatos para suceder a Xavi Hernández: Mikel Arteta, técnico del Arsenal, De Zerbi, entrenador del Brighton, y Míchel, el creador del milagro del Girona.

La primera llamada que hizo Joan Laporta cuando supo la decisión de Xavi de renunciar a su ampliación de contrato y abandonar el banquillo del Barcelona en junio fue a Pep Guardiola. Era lógico. Fue el entrenador que se encontró en la cantera para sacarle de la crisis en que Rijkaard había sumido al equipo. Le contrató como escudo, pero Pep fue un cañón. El Barça lo ganó todo bajo su mando con un fútbol jamás visto ni antes ni después de Guardiola.

Laporta: «Acepto que Xavi se quede hasta final de temporada porque es una leyenda» https://t.co/q6Yhgx4pgH — okdiario.com (@okdiario) January 28, 2024

Pero Guardiola le dejó muy claro a Joan Laporta que no volverá al Barcelona… al menos como entrenador. De momento, está centrado en seguir ganando títulos (y un sueldazo, de paso) con el todopoderoso Manchester City donde no sólo tiene la libertad para trabajar sino también el poder económico de fichar a quien quiera y cuando quiera.

Guardiola dio a Laporta unas calabazas que el presidente del Barcelona por supuesto que esperaba, pero también le habló como amigo personal y en calidad casi de asesor de facto del presidente culé. Pep recomendó para el cargo a tres entrenadores. Dos de la Premier, Arteta (Arsenal) y De Zebri (Brighton), y uno de la Liga española, Míchel (Girona).

Los elegidos de Guardiola

Para Guardiola cualquiera de estos tres técnicos podría liderar el Barcelona de las próximas temporadas y recuperar el estilo de juego del equipo azulgrana, lo que los más cursis llaman «el ADN Barça». Pep y Laporta saben que el equipo necesita una reconstrucción tan urgente como la refundación del club, pero no será fácil volver a empezar porque la exigencia de un club como el Barcelona no permite temporadas de transición.

Arteta es el preferido de Guardiola para entrenar al Barcelona. Trabajó con él y su estilo de juego en el Arsenal es muy parecido al que Pep implantó en sus tiempos del Barcelona. El propio Guardiola habló de Arteta en términos muy elogiosos cuando se marchó de su lado como ayudante del Manchester City: «Todo el éxito de Arteta sólo le pertenece a él, a su gente y al Arsenal, no a mí. La gente dice que aprendió mucho con Pep, pero fui yo el que aprendió mucho de él. La gente dice que siempre tengo que enseñar a mis ayudantes, pero los traigo para aprender yo de ellos, son ellos los que me enseñan a mí».

El segundo candidato de Guardiola para suceder a Xavi Hernández en el Barcelona sería Roberto de Zerbi, entrenador del Brighton, uno de los equipos revelación de la Premier. Pep habló maravillas hace unos meses del técnico italiano: «Presten atención a lo que digo porque estoy seguro de que tengo razón: es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos 20 años. No hay nadie en el mundo que juegue como el Brighton: tienen un estilo único. Su equipo crea de 20 a 25 oportunidades por partido, muchas más que sus rivales. Y acapara el balón como hace mucho tiempo que no veía”.

Y luego está la tercera vía de Guardiola, que pasaría por Míchel, que entrena al Girona, equipo que pertenece al conglomerado de clubes que maneja el Manchester City. Además de su extraordinario trabajo al frente del equipo de Montilivi a Míchel le avala un estilo de juego que encajaría a la perfección en los gustos de la afición del Barcelona.

Guardiola entiende a Xavi Hernández

Guardiola se enteró por la prensa de la decisión de Xavi Hernández de abandonar el Barcelona a final de temporada, pero no le pilló por sorpresa porque Pep sabe muy bien cómo se las gastan en España a la hora de criticar al entrenador de un equipo grande. «Entiendo completamente a Xavi. No se puede comparar la presión que tenemos en Inglaterra y en España, por mi experiencia. Allí es mil veces mayor y más dura que aquí. La presión que se siente en Barcelona no es comparable a la de ningún club», explicó Pep el pasado martes.

Ahora la pelota, más que en el tejado de Deco, está en el de Laporta. El presidente escuchará al director deportivo y a alguno de sus asesores, incluido Guardiola, pero quiere un entrenador con experiencia y capaz de lidiar con la presión y con la prensa. Por eso Joachim Löw, que no aparece en las quinielas para entrenar al Barcelona, puede ser su tapado.

Y por eso el propio Laporta llegó a telefonear personalmente a Frank Rijkaard, tal como adelantó Radio Marca, para ofrecerle la posibilidad de regresar al Barcelona cuando se vaya Xavi. Rijkaard, de momento, prefiere seguir retirado, pero la llamada del presidente azulgrana muestra bien a las claras cuán es el perfil de técnico que quiere Laporta.