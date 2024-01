El descarado palo de Laporte a Guardiola tras coincidir en el City

Aymeric Laporte fue uno de los grandes nombres que hizo las maletas rumbo a Arabia Saudí en verano. El central francés, internacional con España, se marchó del Manchester City rumbo al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, aunque reconoce que los primeros meses en Oriente Medio no están siendo como esperaba. Por otro lado, el zaguero habla de su etapa en Inglaterra y de Pep Guardiola, al que lanza un dardo en cuanto al aspecto personal.

«¿Es tan especial Guardiola como dicen?», le preguntaba el periodista. «Para mí, Guardiola es el mejor entrenador táctico del mundo, sin duda. Ahora lo veo aún más desde fuera, te das cuenta. Tácticamente es el mejor», asegura el defensa. «¿Y personalmente le ayudó o esperaba más?», le cuestionaba. «Bueno, lo voy a dejar sin comentarios», contestó de manera descarada Laporte, dejando claro que algo ocurrió en el vestuario del City con el técnico catalán, pero evitando revelarlo en esta entrevista concedida al diario As.

Un Laporte que no tiene pelos en la lengua para explicar la verdadera situación del fútbol en Arabia Saudí: «A ver, estás bien… Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final es todo adaptación. No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno; cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo, y a ver si se mejora un poquito porque esto es algo nuevo para ellos también, tener jugadores europeos que tienen ya una trayectoria larga. A lo mejor no están acostumbrados a esto y se tienen que adaptar a un poco más de seriedad».

En Arabia «se toman todo a la ligera»

«La vida para ellos… se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos», añade el que también fuera jugador del Athletic Club.

Laporte cree que en Europa se cuida más al deportista: «Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto. Sí nos cuidan, pero no suficientemente para mi gusto. Es decir, que en Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más».

En cualquier caso, por ahora no se plantea marcharse del Al Nassr: «No, a ver. De momento, no me lo he planteado, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así. Siendo sincero, aquí hemos venido también muchos no solamente por el fútbol. Muchos estamos contentos con eso, pero yo busco también algo más allá que no sea la parte económica y tal. A nivel de calidad de vida, me esperaba algo distinto porque al final aquí te pasas tres horas al día en el coche. Riad es una pasada de tráfico, de tiempo perdido dentro del coche.