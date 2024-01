El Chelsea aparece como vía de escape para Benzema

El Chelsea rastrea el mercado en busca de un delantero para reforzar el ataque hasta final de temporada, y uno de los nombres que están en la agenda es el de Karim Benzema. El delantero francés no termina de encontrar su sitio en Arabia Saudí y su futuro podría pasar por una salida del Al-Ittihad. La Premier League podría ser el destino del ex del Real Madrid, ya que los londinenses necesitan un atacante a buen precio ya que su situación económica es delicada.

Los de Mauricio Pochettino no pueden abordar una operación por un delantero top que juegue en Europa, como por ejemplo Osihmen, ya que se les va de precio. Los problemas físicos de Nkunku y la marcha de Nico Jackson a la Copa de África han dejado coja la delantera del cuadro londinense. Es por eso que el técnico habría pedido refuerzos a la dirección deportivo en este mercado invernal, pero teniendo en cuenta su delicada situación económica tan solo podría afrontar una cesión y no un traspaso.

En este sentido, el Chelsea ha mirado el mercado de Arabia Saudí ya que la liga de allí ahora mismo está parada y han aparecido dos nombres: Benzema y Roberto Firmino. El brasileño tiene a su favor que ya conoce la Premier League puesto que Karim nunca ha militado en la liga inglesa, aunque siempre ha sido un destino al que se ha sentido tentado de ir. Lo cierto es que la situación del que fuera Balón de Oro en Arabia Saudí no es muy buena.

El ex del Real Madrid no atraviesa por su mejor momento. Su rendimiento en el vigente campeón de Arabia está siendo muy criticado, su viaje a Madrid por «motivos particulares tampoco ayudó demasiado, y ahora no se ha presentado a la pretemporada. Las últimas noticias aseguran que estaría atrapado en Islas Mauricio por un tifón. Esto solo ha hecho que aumentar los rumores de una posible salida y The Telegraph asegura que la solución del caso Benzema podría pasar por marcharse al Chelsea.

Benzema, fuera de la pretemporada

El delantero francés ha sido excluido de la pretemporada por orden de Marcelo Gallardo. El técnico argentino ha decidido prescindir de la estrella del conjunto de Yeda, después de que no se haya presentado a los dos primeros entrenamientos. Tal y como contó OKDIARIO, Benzema no ha viajado a la gira del club por Dubai para preparar esta segunda parte de la temporada que arrancará en febrero una vez concluya la Copa de Asia.

La cuenta oficial del Al-Ittihad le mandó una indirecta al ex madridista a través de un mensaje en sus redes sociales. «Entrenando juntos, ganando juntos», reza el tuit al que le acompaña una instantánea de todo el equipo sentados juntos y trabajando juntos. Lo cierto es que el delantero podría buscar una salida rumbo a Europa en este mercado invernal, después de ver que no ha logrado adaptarse como esperaba al fútbol de allí. No obstante, el Chelsea no es el único equipo de Inglaterra interesado en el 9 ya que también le han situado en la órbita del Manchester United.