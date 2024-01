El Al Ittihad asegura que Benzema viajó a Madrid por “motivos particulares”

La ausencia de Karim Benzema en los últimos días de 2023 tras la derrota de su Al Ittihad contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se ha solucionado en el primer día del nuevo año. Un directivo del club árabe donde milita la estrella francesa ha asegurado que Karim Benzema tenía permiso para viajar a Madrid por «motivos particulares».

Karim Benzema no volverá a jugar con el Al Ittihad hasta el próximo mes de febrero. Un directivo del Al Ittihad ha afirmado en las últimas horas que su estrella francesa tenía permiso para viajar a la capital de España. Lo hizo por «motivos particulares».

La polémica en torno a Karim Benzema comenzó el pasado 26 de diciembre cuando el Al Ittihad, con Karim Benzema titular y disputando los 90 minutos de partido, perdió en casa por 2-5 contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Un encuentro donde el astro portugués anotó dos de los cinco tantos de su equipo.

Tras esta derrota, Karim Benzema no se entrenó en los días posteriores con su equipo y no entró en la convocatoria del siguiente partido contra el Al-Taï, que termino siendo suspendido por problemas en el aterrizaje del avión. Además, el ex delantero del Real Madrid abandonó Jeddah por razones que hasta ahora se desconocían. Benzema también se quitó las redes sociales por la oleada de críticas que recibió tras la última derrota contra Cristiano Ronaldo, y que dejó a su equipo en séptima posición.

Benzema está en Madrid

Un directivo del Al Ittihad, cuya identidad se desconoce, afirmó ante los medios de comunicación de Arabia Saudí el paradero de la estrella de su equipo y los motivos de la polémica ‘espantada’: «Benzema se fue a Madrid por circunstancias particulares, pidió tres días de baja que el club le terminó concediendo. Karim es un profesional y está apegado al equipo».

«Eso no le excusa porque no hace ningún esfuerzo. Desperdicia ocasiones muy fáciles y parece haber perdido las ganas de jugar al fútbol», afirman desde Arabia Saudí criticando fuertemente a Karim Benzema. Las razones exactas del viaje del delantero francés a Madrid se desconocen por el momento. De hecho, Karim Benzema no se ha pronunciado hasta el momento acerca de estos hechos.

El próximo partido del Al Ittihad de Karim Benzema no se disputará hasta el 4 de febrero en la King Cup contra el Al-Faysaly. Esto sucede porque la liga de Arabia Saudí se encuentra actualmente en un parón que durará algo más de un mes, ya que el próximo 12 de enero arranca la Copa de Asia de selecciones. El próximo encuentro de Liga para el club de Benzema será el 7 de febrero contra el Al Taee. Tras 19 jornadas del campeonato doméstico, el Al Ittihad es séptimo a más de 20 puntos del líder, el Al-Hilal del lesionado Neymar.

De esta manera, el regreso de Karim Benzema se puede demorar en un mes, ya que hasta primeros de febrero no tendrá que volver a competir con su club. Lo único que se sabe, hasta el momento, es que el ex delantero madridista se encuentra en Madrid, donde durante muchísimos años fue muy feliz y se convirtió en una auténtica leyenda del Real Madrid.

Benzema cerró sus redes sociales

La afición de su equipo está muy molesta con Benzema. Incluso, le ha puesto un nuevo apodo. ‘Ben Hazima’ que en español significa ‘hijo de la derrota’. Entre la prensa, también hablan de esta situación, asegurando que las diferencias con sus aficionados crecen día a día.

Action Avec Walid, uno de los periodistas más importantes de Arabia, aseguró que «la distancia entre el público y Benzema crece cada día». El destino parecía el retiro perfecto para el francés por su cultura, religión y nivel de la competición, pero «nunca logró marcar la diferencia», afirma el periodista. «Y sobre todo no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público ‘sólo me estoy divirtiendo contigo»’, continuó.

Obviamente, también le están comparando con Cristiano Ronaldo, máximo goleador de 2023. «Cuando Ronaldo llegó en enero dio señales de que quería jugar, pero Benzema no ofrece nada. Es como si al equipo no le agradara. Está incómodo, no sé el motivo», finalizó. Hay que recordar que el curso ya empezó mal para Benzema por una disputa con Nuno Espirito Santo que finalizó con la destitución del técnico portugués. Según destapó el medio saudí Al Riyadiah, el francés y el entrenador tuvieron una fuerte discusión en la que el delantero fue acusado de «vago».

La realidad es que en lo deportivo las cosas no van bien. El Al Ittihad es séptimo, sin opciones de meterse en la pelea por el título. Esto, sin duda, es un contratiempo importante, ya que es el vigente campeón y el segundo equipo con más títulos. Además, Benzema suma 12 goles en 20 partidos, unos números que le están provocando estas críticas.